بانک پارسیان برگ برنده رو کرد/ 4 دستاورد در6 ماه

بانک پارسیان در پایان نیمه نخست 1405، با رشد درآمدهای عملیاتی، تغییر معنادار تراز مالی از منفی به مثبت و افزایش مانده تسهیلات و سپرده‌ها، کارنامه‌ای متفاوت به ثبت رساند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، این بانک در پایان شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، چهار تحول مهم را در شاخص‌های عملیاتی و مالی خود به ثبت رساند؛ تحولاتی که از افزایش درآمدها تا عبور تراز مالی از محدوده منفی و گسترش حجم تسهیلات و سپرده‌ها را در بر می‌گیرد.

نخست؛ رشد ۷۲ درصدی درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی بانک پارسیان در پایان شهریورماه ۱۴۰۵ با رشد ۷۲.۰۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به ۵۴۲ هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال رسید. این افزایش، بیانگر تقویت ظرفیت درآمدزایی بانک در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته است.

دوم؛ چرخش تراز مالی از منفی به مثبت

یکی از مهم‌ترین تغییرات کارنامه بانک پارسیان، تحول تراز مالی آن است. این شاخص که در پایان شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ معادل منفی ۱۲۳ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال بود، در دوره مشابه سال ۱۴۰۵ به مثبت ۵۴ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال رسید.

به این ترتیب، تراز مالی بانک در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۱۷۸ هزار و ۴۶۶ میلیارد ریال بهبود یافته است؛ تغییری که صرفاً یک افزایش عددی نیست، بلکه نشان‌دهنده عبور این شاخص از وضعیت منفی به محدوده مثبت است.

سوم؛ جهش ۱۱۶ درصدی مانده تسهیلات

مانده تسهیلات اعطایی بانک پارسیان نیز در پایان شش‌ماهه نخست سال جاری با رشد ۱۱۶ درصدی، به ۸۹۶ همت رسید. این میزان افزایش، از گسترش قابل‌توجه حجم تسهیلات بانک حکایت دارد؛ هرچند ارزیابی دقیق آثار آن بر عملکرد بانک، به بررسی کیفیت مطالبات، ترکیب تسهیلات و میزان وصول آنها نیز نیازمند است.

چهارم؛ رشد ۷۵.۶ درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری

در سوی دیگر ترازنامه، مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک پارسیان با رشد ۷۵.۶ درصدی به ۷۷۳ همت رسید. افزایش این شاخص در کنار رشد مانده تسهیلات، ابعاد گسترش فعالیت بانک را در بخش تجهیز و تخصیص منابع نشان می‌دهد.

چهار شاخص، یک تغییر مهم

کارنامه شش‌ماهه بانک پارسیان را می‌توان در چهار عدد خلاصه کرد: رشد ۷۲.۰۵ درصدی درآمدهای عملیاتی، بهبود ۱۷۸ هزار و ۴۶۶ میلیارد ریالی تراز مالی، افزایش ۱۱۶ درصدی مانده تسهیلات و رشد ۷۵.۶ درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری.

در میان این شاخص‌ها، تغییر تراز مالی از منفی به مثبت، برجسته‌ترین تحول دوره محسوب می‌شود.