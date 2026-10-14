آخرین نتایج نظرسنجی انتخابات کنست اسرائیل؛ پیشتازی مخالفان نتانیاهو/ «آیزنکوت» بلای جان «بی بی»

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، بر اساس نظرسنجی منتشرشده در شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت با کسب ۲۳ کرسی پیشتاز رقابت‌های انتخاباتی است و حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با ۲۰ کرسی در جایگاه دوم قرار دارد.

همچنین، بلوک مخالفان «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر کنونی در مجموع ۶۷ کرسی به دست می‌آورد؛ نتیجه‌ای که می‌تواند معادلات تشکیل دولت آینده را تحت تأثیر قرار دهد، هرچند اختلاف‌های سیاسی میان احزاب مخالف همچنان مانعی جدی برای تشکیل ائتلافی پایدار است.

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این نتایج نشان می‌دهد که رقابت برای کسب قدرت در اسرائیل، علاوه بر جایگاه احزاب سنتی، به میزان موفقیت چهره‌های رقیب نتانیاهو در جذب رأی‌دهندگان نیز وابسته است.

کنست، پارلمان اسرائیل، ۱۲۰ کرسی دارد و تشکیل دولت به حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده نیازمند است. از این رو، برتری یک حزب در نظرسنجی یا حتی پیشتازی یک بلوک سیاسی، به‌تنهایی پیروزی قطعی در تشکیل دولت را تضمین نمی‌کند. ترکیب احزاب، امکان همکاری میان آنها و مذاکرات پس از انتخابات از عوامل تعیین‌کننده در این روند هستند.

پیش‌بینی کرسی‌های احزاب در انتخابات کنست

بر اساس آخرین نظرسنجی شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل، حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت ۲۳ کرسی و حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو ۲۰ کرسی به دست می‌آورند. حزب باهم (بیاخَد) به رهبری نفتالی بنت ۱۳ کرسی، حزب دموکرات‌ها به رهبری یائیر گولان ۹ کرسی و حزب اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن نیز ۹ کرسی کسب می‌کنند.

همچنین، فهرست مشترک به رهبری یوسف جبارین، حزب شاس به رهبری آریه درعی و حزب قدرت یهودی به رهبری ایتامار بن‌گویر هر کدام ۸ کرسی به دست می‌آورند. یهودیت متحد توراتی به رهبری یعقوب اشر ۷ کرسی، فهرست صهیونیسم دینی ـ هویت به رهبری بتسلئل اسموتریچ ۶ کرسی، فهرست متحد عربی (رعام) به رهبری منصور عباس ۵ کرسی و فهرست ذخیره‌ها و اقتصاد جدید به رهبری یوآز هندل و یارون زلیخا نیز ۴ کرسی کسب می‌کنند.

برتری مخالفان نتانیاهو؛ آیا تشکیل دولت جدید امکان‌پذیر است؟

بر اساس برآورد شبکه ۱۲، بلوک مخالفان نتانیاهو در مجموع ۶۷ کرسی پیش‌بینی‌شده دارد؛ از این تعداد، ۵۴ کرسی متعلق به احزاب صهیونیستی مخالف نتانیاهو و ۱۳ کرسی متعلق به احزاب عربی است.

در مقابل، بلوک حامی نخست‌وزیر کنونی ۴۹ کرسی به دست می‌آورد. چهار کرسی باقی‌مانده نیز به جریان موسوم به بلوک سوم، شامل فهرست ذخیره‌ها و اقتصاد جدید، اختصاص دارد.

این آرایش در نگاه نخست از امکان تغییر دولت حکایت دارد، اما اختلاف‌های سیاسی میان احزاب مخالف می‌تواند مانع دستیابی آنها به توافق نهایی شود. به‌ویژه، موضوع همکاری با احزاب عربی و اختلاف‌نظر درباره سیاست‌های امنیتی و داخلی، از مسائلی است که ممکن است مذاکرات ائتلافی را پیچیده کند.

بنابراین، حتی اگر مخالفان نتانیاهو در مجموع از اکثریت پارلمانی برخوردار باشند، تشکیل دولت جدید به توافق بر سر نخست‌وزیر، برنامه سیاسی و نحوه تقسیم مسئولیت‌ها نیاز خواهد داشت.

گادی آیزنکوت؛ رقیب جدی نتانیاهو

یکی از نکات مهم نظرسنجی شبکه ۱۲، موقعیت گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل و رهبر حزب یاشار، در رقابت با نتانیاهو است.

بر اساس گزارش منتشرشده درباره این نظرسنجی، آیزنکوت در پاسخ به پرسش مربوط به مناسب‌ترین گزینه برای نخست‌وزیری، ۴۵ درصد حمایت را به دست آورده و نتانیاهو با ۳۵ درصد در رتبه بعدی قرار گرفته است.

این اختلاف نشان می‌دهد که آیزنکوت توانسته است بخشی از رأی‌دهندگان خواهان تغییر در رهبری سیاسی اسرائیل را به خود جلب کند. با این حال، محبوبیت شخصی یک نامزد با میزان حمایت از حزب او یا توانایی تشکیل دولت یکسان نیست. موفقیت نهایی آیزنکوت به حفظ این حمایت، عملکرد حزب یاشار و توانایی او در جلب همکاری دیگر احزاب بستگی خواهد داشت.

نقش احزاب عربی در معادلات پس از انتخابات

پیش‌بینی کسب ۱۳ کرسی برای احزاب عربی، جایگاه این جریان‌ها را در محاسبات پارلمانی برجسته می‌کند. در صورتی که هیچ‌یک از بلوک‌های اصلی نتواند به اکثریت لازم دست یابد، موضع احزاب عربی درباره حمایت از یک دولت یا مخالفت با دولت رقیب می‌تواند در مذاکرات پس از انتخابات اهمیت پیدا کند.

با این حال، کسب کرسی به معنای مشارکت قطعی در دولت نیست. مواضع احزاب صهیونیستی درباره همکاری با نمایندگان عرب و شروطی که این احزاب برای حمایت سیاسی مطرح می‌کنند، از عوامل مؤثر بر سرنوشت ائتلاف آینده خواهد بود.

مسائل امنیتی و جنگ غزه؛ عوامل مؤثر بر رأی اسرائیلی‌ها

رقابت‌های انتخاباتی اسرائیل در سایه مجموعه‌ای از چالش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی دنبال می‌شود. پیامد‌های جنگ غزه، ارزیابی عملکرد دولت در قبال حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳، وضعیت اسیران و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی درگیری‌ها، از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند بر تصمیم رأی‌دهندگان اثر بگذارند.

برای بخشی از مخالفان نتانیاهو، انتخابات فرصتی برای تغییر مسیر سیاسی اسرائیل و پایان دادن به دوره طولانی نخست‌وزیری او محسوب می‌شود. در مقابل، نتانیاهو و متحدان راست‌گرای او بر ملاحظات امنیتی و ضرورت حفظ انسجام ائتلاف حاکم تأکید دارند.

در چنین فضایی، کاهش کرسی‌های پیش‌بینی‌شده لیکود به ۲۰ کرسی می‌تواند نشانه‌ای از دشوارتر شدن مسیر نتانیاهو برای حفظ قدرت باشد.