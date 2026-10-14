به گزارش تابناک؛ امیر قلعه‌نویی وعده داد وعده داد که کیفیت این تیم در جام ملت‌های آسیا بالاتر از رقابت‌های قبلی خواهد بود.

قلعه‌نویی درباره برنامه‌های آینده مربوط به تیم ملی ایران اظهار داشت: امور مربوط به تیم ملی در ساختمان پک مرکز ملی فوتبال آغاز شده است. برنامه‌های عملیاتی مربوطه به صورت ماه به ماه تنظیم شده و در سرفصل‌های منظم به انجام خواهد رسید.

وی در ادامه تصریح کرد: تیم ملی برای جام ملت‌های آسیا با توان مضاعفی آماده خواهد شد و عملکرد تیم ملی در این تورنمنت، از جام جهانی و جام ملت‌های قبلی بهتر خواهد بود. تیم ملی به مسئولیت ویژه خود برای این مسابقات آگاه است و برای حضور در جام ملت‌ها لحظه شماری می‌کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد حضور در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: در نشست هیئت رئیسه محترم فدراسیون، گزارش‌های فنی را ارائه کردم. حتماً و حتماً حضور در هر مسابقه - به ویژه اگر رقابت ملی باشد - برای امیر قلعه‌نویی فقط با کسب موفقیت و شادی دل مردم معنا پیدا می‌کند و برای این بازی‌ها نیز همین موضوع صدق می‌کند.

قلعه‌نویی در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: از هیئت رئیسه فدراسیون هم تشکر می‌کنم که در رویکرد‌های خود در جلسه همین نگاه را دنبال کردند که نشان‌دهنده درایت رئیس و هیئت رئیسه است که فشار را از روی تیم برداشتند. با این حال، اعضای تیم ملی با همه توان برای رسیدن به موفقیت تلاش خواهند کرد. تیم ملی خانه ۹۰ میلیون ایرانی است و دعای خیر مردم ان‌شاءالله همراه این تیم خواهد بود. یقین دارم کیفیت تیم ملی در جام ملت‌های آسیا از مسابقات قبلی بالاتر خواهد بود.

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال