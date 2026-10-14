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قول بزرگ قلعه‌نویی به ۹۰ میلیون ایرانی

امیر قلعه‌نویی با تأکید بر آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای جام ملت‌های آسیا اعلام کرد که برنامه‌های آماده‌سازی ملی‌پوشان آغاز شده و کیفیت عملکرد این تیم در رقابت‌های پیش‌رو بهتر از مسابقات قبلی خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۲۷
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1483 بازدید
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۶
امیر قلعه نویی

به گزارش تابناک؛ امیر قلعه‌نویی وعده داد وعده داد که کیفیت این تیم در جام ملت‌های آسیا بالاتر از رقابت‌های قبلی خواهد بود.

قلعه‌نویی درباره برنامه‌های آینده مربوط به تیم ملی ایران اظهار داشت: امور مربوط به تیم ملی در ساختمان پک مرکز ملی فوتبال آغاز شده است. برنامه‌های عملیاتی مربوطه به صورت ماه به ماه تنظیم شده و در سرفصل‌های منظم به انجام خواهد رسید.

وی در ادامه تصریح کرد: تیم ملی برای جام ملت‌های آسیا با توان مضاعفی آماده خواهد شد و عملکرد تیم ملی در این تورنمنت، از جام جهانی و جام ملت‌های قبلی بهتر خواهد بود. تیم ملی به مسئولیت ویژه خود برای این مسابقات آگاه است و برای حضور در جام ملت‌ها لحظه شماری می‌کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد حضور در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: در نشست هیئت رئیسه محترم فدراسیون، گزارش‌های فنی را ارائه کردم. حتماً و حتماً حضور در هر مسابقه - به ویژه اگر رقابت ملی باشد - برای امیر قلعه‌نویی فقط با کسب موفقیت و شادی دل مردم معنا پیدا می‌کند و برای این بازی‌ها نیز همین موضوع صدق می‌کند.

قلعه‌نویی در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: از هیئت رئیسه فدراسیون هم تشکر می‌کنم که در رویکرد‌های خود در جلسه همین نگاه را دنبال کردند که نشان‌دهنده درایت رئیس و هیئت رئیسه است که فشار را از روی تیم برداشتند. با این حال، اعضای تیم ملی با همه توان برای رسیدن به موفقیت تلاش خواهند کرد. تیم ملی خانه ۹۰ میلیون ایرانی است و دعای خیر مردم ان‌شاءالله همراه این تیم خواهد بود. یقین دارم کیفیت تیم ملی در جام ملت‌های آسیا از مسابقات قبلی بالاتر خواهد بود.

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال

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امیر قلعه نویی تیم ملی ایران جام ملت های آسیا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
19
پاسخ
صحبت از تعویق یک ساله جام ملت ها هستش و این مربی بدون کارنامه میخواهد مطمئن باشد که حداقل یک سال دیگر حقوق ماهیانه 15 میلیارد تومان را دارد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
قبلا هم قول داد اما نتیجش هنوز معلومه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
13
پاسخ
یعنی بهانه های قبلی برطرف شده؟ خوب با مشکل سرمربی چکار کنیم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
1
16
پاسخ
بعد هم که باخت یه بهانه ای جور میکنه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
1
3
پاسخ
ایشان با این تیم واین تیم با ایران موفق نخواهد بود. البته شرایط جنگی کار را هم سخت می کند.
من
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
آره قول میدم یک 300 میلیارد دیگه پاداش حذف بگیرم و برم!
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