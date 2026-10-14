قیمت طلا و سکه امروز ۲۲ مهر/ ربع سکه، بمب امروز بازار !

درست یک روز پس از اصلاح گسترده، بازار امروز در همه‌ قطعات خرد سکه و طلای خام صعودی شد و نشان داد کف قیمتی در محدوده‌ی فعلی، قابل دفاع است ، امانکته مهم اینکه این رشد پس از اصلاح آمده و هنوز آغاز یک موج صعودی جدید محسوب نمی‌شود.

قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ پس از یک روز اصلاح، دوباره مسیر صعودی خود را در پیش گرفت؛ به طوری که سکه امامی از ۲۵۸ میلیون به ۲۶۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید و گرم طلای ۱۸ عیار نیز رقم ۲۵ میلیون و ۹۶۳ هزار و ۸۰۲ تومان را ثبت کرد اما این بازگشت در حالی رخ می‌دهد که انس جهانی طلا از ۴۱۸۹ دلار دیروز به ۴۱۴۷ دلار عقب نشسته است و رشد امروز بازار داخلی مستقل از انس جهانی و بیشتر متأثر از تقاضای درونی و انتظارات تورمی شکل گرفته است .

قیمت سکه امامی (طرح جدید) روز گذشته ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود اما امروز به ۲۶۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان رسید و قیمت طلای ۱۸ عیار روز گذشته ۲۵,۶۰۶,۰۰۰ تومان بود اما امروز به ۲۵,۹۶۳,۸۰۲ تومان رسید و هر گرم طلای ۲۴ عیار با ۳۴,۶۱۸,۴۰۲ تومان ثابت ماند . قیمت هر مثقال طلای آب‌شده (مثقال) دیروز ۱۱۰,۹۲۰,۰۰۰ تومان بود که امروز ۱۱۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان قیمت گذاری شد .

قیمت سکه بهار آزادی (طرح جدید) دیروز ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود درحالی که امروز ۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان شد و قیمت سکه بهار آزادی (طرح قدیم) دیروز ۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود و امروز ۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان شد همچنین قیمت نیم‌سکه دیروز ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود اما امروز به ۱۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان رسید. اما قیمت ربع سکه دیروز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود درحالی که امروز به ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید و بیشترین افزایش قیمت را در بین سکه ها از آن خود کرد.

همچنین سکه یک‌گرمی روز گذشته ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود و امروز به ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید و پس از ربع سکه بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد همچنین قیمت انس جهانی طلا دیروز ۴۱۸۹ دلار بود و برخلاف مسیر افزایشی سکه ها روند ریزشی به خود گرفت و امروز به ۴۱۴۷/۱۰ دلار رسید.

ربع سکه، ستاره‌ی امروز بازار

بیشترین رشد امروز به ربع سکه تعلق دارد که از ۷۲ میلیون به ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و پس از آن، سکه یک‌گرمی با رشد ۲/۸۶ درصدی به ۳۶ میلیون تومان صعود کرد اما رشد سکه‌های کم‌وزن معمولاً نشانه‌ ورود سرمایه‌های خرد به بازار یا افزایش تقاضای سفته‌بازانه در مقاطع کم‌نقدشوندگی است .

سکه بالا رفت، انس پایین آمد!

اما بازار امروز تضاد مسیر داخلی و جهانی را به تصویر کشید به طوری که انس جهانی طلا با ۱ درصد کاهش به ۴۱۴۷/۱۰ دلار رسید که کمترین سطح در دو روز گذشته بود اما در سمت مقابل، تقریباً همه‌ قطعات

است. سکه صعودی بود که به نظر می رسد به جهش نرخ ارز در بازار آزاد ، افزایش انتظارات تورمی و رشد تقاضای فیزیکی و فصلی

پیام روشن برای سرمایه‌گذاران!

اما هر مثقال طلای آب‌شده در بازار امرزو با رشد ۱/۴۰ درصدی به ۱۱۲ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید که هم‌مسیر با رشد طلای ۱۸ عیار است و این هم‌راستایی نشان می‌دهد تقاضای واقعی و پایه در بازار طلای خام قوی است و صرفاً یک جهش زودگذر سفته‌بازانه نیست اما در مقابل، طلای ۲۴ عیار در سطح ۳۴ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۴۰۲ تومان معامله شد که نسبت ۱۸ عیار به ۲۴ عیار را در محدوده‌ی عرفی حفظ کرده است .

اما نکته‌ی جالب ، رفتار متفاوت دو طرح سکه بهار آزادی است به طوری که سکه طرح قدیم با ۱/۱۹ درصد رشد از ۲۵۲/۵ به ۲۵۵/۵ میلیون تومان رسید اما سکه طرح جدید امروز افت را ثبت کرد .

به نظر می رسد که تصویر امروز، تصویر یک بازار در حال تثبیت و تقویت تقاضای داخلی است برخلاف دیروز که شاهد اصلاح قیمتی گسترده بودیم، اما امروز بازار با حرکت صعودی در مقاطع خرد و طلای خام، نشان داد که کف قیمتی در محدوده‌ی فعلی، محکم و قابل دفاع است اما نکته‌ی کلیدی اما آن است که این رشد پس از اصلاح دیروز رخ داده است و هنوز نمی‌توان آن را آغاز یک موج صعودی جدید دانست.

توصیه مهم به خریداران

تجربه نشان داده است که بهترین گزینه برای خریداران مصرفی و بلندمدت، طلای آب‌شده و گرمی ۱۸ عیار است چرا که حباب معنادار ندارد و جزء کم‌ریسک‌ترین گزینه‌ ها است اما برای سفته‌بازان با توجه به گسترش حباب و افت انس، خرید در سقف قیمتی امروز توصیه نمی‌شود و بهتر است منتظر اصلاح و ورود پله‌ای بود همچنین در صورت نیاز به نقدشوندگی، فروش در قیمت‌های امروز منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا ریسک تخلیه‌ حباب در روزهای آینده وجود دارد.