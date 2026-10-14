حمله اشرار مسلح به خودروی پلیس در مهرستان

حمله مهاجمان مسلح به خودروی پلیس در شهرستان مهرستان با مقابله نیرو‌های مدافع امنیت و فرار مهاجمان از صحنه درگیری پایان یافت.

به گزارش تابناک؛ مهاجمان مسلح پس از حمله به خودروی پلیس در شهرستان مهرستان، با مقابله نیروهای امنیتی مجبور به فرار شدند.

حمله مهاجمان مسلح به خودروی پلیس در شهرستان مهرستان با مقابله نیروهای مدافع امنیت و فرار مهاجمان از صحنه درگیری پایان یافت.

مهاجمان در جریان این حمله با مقاومت نیروهای حاضر در صحنه مواجه شدند و در نهایت مجبور به فرار از محل درگیری شدند.

منبع: تسنیم