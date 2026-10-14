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کیک تولد عجیب سیدمحمد خاتمی

مراسم تولد سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران؛ تصویری از کیک تولد او که مورد توجه قرار گرفته و در فضای مجازی پربازدید شده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۱۵
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2524 بازدید
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۹

کیک تولد عجیب محمد خاتمی

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سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور پیشین جشن تولد کیک تولد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
خود گوید و خود خندد عجب مرد هنرمندی..........
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
خیلی عجیب بود و مورد توجه قرار گرفت
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
خیلی ها تواین شرایط نمیتوانند تولد بگیرند چه برسد به اینکه کیک سفارش بدند، کادو بگیرند، مهمان دعوت کنند و.....
ناصر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
باسلام
هیچ عجیب نیست
خیلی هم خوب است حالا این براش مهم نیست از کیک تولدش تصویر بگیرن
دیگران افراطی در خفا چه کارهایی میکنند خدا میداند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
به ریش ملت بخندید...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
آقایان چ اصلاح طلب چ اصولگرا بنفش پایدار چی هیچ درکی از سطح گرفتاری و دغدغه‌های مردم ندارند،مردمی ک بواسطه سو مدیریت همین حضرات حتی برای سیر کردن شکم خود و خانواده ب چ کنم چ کنم دچار شده اند
شهروند
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
واقع شرم آور است که تو این شرایط یک پیرمرد دل و دماغ جشن با کیکی با این شکل و شمایل مزین به نوشتن داستان حسین کرد شبستری روی آن را دادشته باشد - عجب دل و دماغی دارند مردم واقعا !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
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