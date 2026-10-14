کیک تولد عجیب سیدمحمد خاتمی

مراسم تولد سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران؛ تصویری از کیک تولد او که مورد توجه قرار گرفته و در فضای مجازی پربازدید شده است.