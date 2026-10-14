کیک تولد عجیب سیدمحمد خاتمی
مراسم تولد سیدمحمد خاتمی، رئیسجمهور پیشین ایران؛ تصویری از کیک تولد او که مورد توجه قرار گرفته و در فضای مجازی پربازدید شده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۱۵| |
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خیلی ها تواین شرایط نمیتوانند تولد بگیرند چه برسد به اینکه کیک سفارش بدند، کادو بگیرند، مهمان دعوت کنند و.....
باسلام
هیچ عجیب نیست
خیلی هم خوب است حالا این براش مهم نیست از کیک تولدش تصویر بگیرن
دیگران افراطی در خفا چه کارهایی میکنند خدا میداند
هیچ عجیب نیست
خیلی هم خوب است حالا این براش مهم نیست از کیک تولدش تصویر بگیرن
دیگران افراطی در خفا چه کارهایی میکنند خدا میداند
آقایان چ اصلاح طلب چ اصولگرا بنفش پایدار چی هیچ درکی از سطح گرفتاری و دغدغههای مردم ندارند،مردمی ک بواسطه سو مدیریت همین حضرات حتی برای سیر کردن شکم خود و خانواده ب چ کنم چ کنم دچار شده اند
واقع شرم آور است که تو این شرایط یک پیرمرد دل و دماغ جشن با کیکی با این شکل و شمایل مزین به نوشتن داستان حسین کرد شبستری روی آن را دادشته باشد - عجب دل و دماغی دارند مردم واقعا !