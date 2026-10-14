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کد خبر: ۱۳۹۸۷۱۰
بازدید: ۱۴۳۲

عکس: گسترش اعتراضات به ممنوعیت حجاب در مدارس باکو

به‌دنبال اجرای مصوبه جنجالی دولت جمهوری آذربایجان و ممانعت از حضور دانش‌آموزان و معلمان محجبه در کلاس‌های درس، موجی از اعتراضات مردمی، تحریم مدارس و واکنش‌های امنیتی در باکو و چند منطقه این کشور شکل گرفت.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل مدارس باکو گسترش اعتراضات ممنوعیت حجاب
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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