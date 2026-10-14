عکس: گسترش اعتراضات به ممنوعیت حجاب در مدارس باکو

به‌دنبال اجرای مصوبه جنجالی دولت جمهوری آذربایجان و ممانعت از حضور دانش‌آموزان و معلمان محجبه در کلاس‌های درس، موجی از اعتراضات مردمی، تحریم مدارس و واکنش‌های امنیتی در باکو و چند منطقه این کشور شکل گرفت.