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تسخیر فرودگاه برای ورود پهلوی نقشه تروریست اعدامی

محکوم‌علیه این پرونده درصدد تسخیر فرودگاه کرمان برای ورود رضا پهلوی به کشور بوده و با هدف ارزیابی و طراحی عملیات، اقدام به بازدید از فرودگاه نموده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۰۹
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5869 بازدید
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محکوم‌علیه

به گزارش تابناک؛ رئیس دادگستری کرمان اعلام کرد، براساس مستندات موجود در پروندهٔ تروریستی که امروز اعدام شد، او عامل عملیاتی مرتبط با شبکه‌های معاند و عضو گارد جاویدان و وابسته به جریان سلطنت‌طلب بوده است که در موارد متعدد اقدامات ضدامنیتی انجام داده است.

بنا بر این گزارش؛ متهم در اعترافات خود بیان کرده که پس‌از آزادی از زندان گزارش‌های متعددی به شبکه‌های معاند فرستادم و خواستم کانالی برای حرف‌زدن با رضا پهلوی برایم مهیا کنند.

محکوم‌علیه این پرونده درصدد تسخیر فرودگاه کرمان برای ورود رضا پهلوی به کشور بوده و با هدف ارزیابی و طراحی عملیات، اقدام به بازدید از فرودگاه نموده است.

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برچسب ها
محکوم علیه اعدام تروریست عامل تروریستی فرودگاه کرمان رضاشاه پهلوی شبکه معاند سلطنت طلب عضو گارد جاویدان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
22
19
پاسخ
پس سس خرسي قراره يك روز را عزاي عمومي اعلام كنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
اعدام این نخاله ها، خبر خوبیه
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