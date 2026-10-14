En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

مقصد جدید بیرانوند لو رفت

مقصد جدید علیرضا بیرانوند برای گذراندن دوران سربازی مشخص شد؛ گلر شماره یک تیم ملی که پیش‌تر بحث حضورش در فجرسپاسی مطرح شده بود، حالا تلاش می‌کند خدمت سربازی خود را در نیروی زمینی تهران سپری کند.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۰۸
| |
2352 بازدید
|
۲
بیرانوند

به گزارش تابناک؛ پس از اختلاف پیش آمده بین علیرضا بیرانوند و مدیران باشگاه تراکتور، دروازه‌بان شماره یک تیم ملی تصمیم خود برای اعزام به خدمت سربازی از اول آبان ماه گرفته و قطعاً تا چند روز دیگر نیز با معرفی خود به یگان خدمتی، سربازی خود را آغاز خواهد کرد.

بیرانوند که پیش از این برای حضور در فجرسپاسی صحبت‌هایی با مسئولان این باشگاه داشته، با توجه به شرایط پیش آمده از تصمیم خود برای حضور در شیراز منصرف شده و تلاش دارد تا خدمت سربازی خود را در تهران و تیم نیروی زمینی سپری کند.

بیشتر بخوانید:
پاسخ تاجرنیا به شایعه مذاکره با بیرانوند

نکته مهم در این ماجرا این است که «کُد» محل خدمت بیرانوند در سیستم نظام وظیفه برای سپاه پاسداران شیراز ثبت شده است و تغییر محل خدمت این بازیکن، نیازمند تغییر «کُد» در سامانه مربوطه است.

تا این لحظه، همچنان کُد محل خدمت علیرضا بیرانوند در سامانه نظام وظیفه، سپاه پاسداران شیراز ثبت شده، اما امکان تغییر این کد پیش از اعزام به خدمت برای هر شخصی وجود دارد و با تلاش‌های بیرانوند، به او قول داده شده تا کُد خدمتی‌اش به ارتش تغییر کند تا او بتواند خدمت سربازی خود را در تیم نیروی زمینی تهران سپری کند؛ اتفاقی که قرار است طی دو، سه روز آینده رخ دهد.

بیرانوند علیرغم حضور در تیم نیروی زمینی تهران، به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌و‌انتقالاتی لیگ دسته اول، نمی‌تواند برای این تیم تا نیم‌فصل به میدان برود و باید پس از گذراندن دوران آموزشی خود، فقط در تمرینات تیم نیروی زمینی شرکت کند.

این دروازه‌بان به‌دلیل تأهل و داشتن دو فرزند، مشمول چندین ماه کسری خدمت خواهد بود و امیدوار است بتواند دوران خدمت سربازی خود را تا پایان فصل جاری لیگ برتر به اتمام برساند.

منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
علیرضا بیرانوند نیروی زمینی باشگاه تراکتور
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
اگر رهبر شهید نبود، کوروش و پاسارگاد تاوان هم‌پیمانی ناخواسته با پورِ پهلوی را می‌دادند/ در اوراق تاریخ تریاک هست، اما شفا نیست
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
هتل آزادی
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جلسه انضباطی بیرانوند برگزار شد
بیرانوند در انتظار رأی سرنوشت‌ساز CAS
درخواست عجیب بیرانوند از نظام‌وظیفه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
1
7
پاسخ
چقدر به اینها سخت میگذرد..یک وقت اذیت نشوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
3
3
پاسخ
مگه میشه سرباز درحال اعزام محل وکد خدمتی رابه خواسته خودش تغییردهد آیا این امکان بطور مساوی برای همه فراهم است یا اصلا چراباید الزاما دریک تیم نظامی باشد خوب برود در منطقه محروم خدمت کند
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۰ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۰ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۶۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۴۸ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۴ نظر)
حضور بدون حجاب همسر علی دایی؛ تالار پلمب شد  (۴۴ نظر)
آقای رئیس اماکن، "پیاده‌" هم زیاده؟!  (۴۱ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۰ نظر)
آقای ظریف، چین با اعتمادبه‌نفس مائو پیشرفت نکرد؛ تاریخ را کمی دقیق‌تر بخوانیم!‏  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005rro
tabnak.ir/005rro