مقصد جدید بیرانوند لو رفت

به گزارش تابناک؛ پس از اختلاف پیش آمده بین علیرضا بیرانوند و مدیران باشگاه تراکتور، دروازه‌بان شماره یک تیم ملی تصمیم خود برای اعزام به خدمت سربازی از اول آبان ماه گرفته و قطعاً تا چند روز دیگر نیز با معرفی خود به یگان خدمتی، سربازی خود را آغاز خواهد کرد.

بیرانوند که پیش از این برای حضور در فجرسپاسی صحبت‌هایی با مسئولان این باشگاه داشته، با توجه به شرایط پیش آمده از تصمیم خود برای حضور در شیراز منصرف شده و تلاش دارد تا خدمت سربازی خود را در تهران و تیم نیروی زمینی سپری کند.

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نکته مهم در این ماجرا این است که «کُد» محل خدمت بیرانوند در سیستم نظام وظیفه برای سپاه پاسداران شیراز ثبت شده است و تغییر محل خدمت این بازیکن، نیازمند تغییر «کُد» در سامانه مربوطه است.

تا این لحظه، همچنان کُد محل خدمت علیرضا بیرانوند در سامانه نظام وظیفه، سپاه پاسداران شیراز ثبت شده، اما امکان تغییر این کد پیش از اعزام به خدمت برای هر شخصی وجود دارد و با تلاش‌های بیرانوند، به او قول داده شده تا کُد خدمتی‌اش به ارتش تغییر کند تا او بتواند خدمت سربازی خود را در تیم نیروی زمینی تهران سپری کند؛ اتفاقی که قرار است طی دو، سه روز آینده رخ دهد.

بیرانوند علیرغم حضور در تیم نیروی زمینی تهران، به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌و‌انتقالاتی لیگ دسته اول، نمی‌تواند برای این تیم تا نیم‌فصل به میدان برود و باید پس از گذراندن دوران آموزشی خود، فقط در تمرینات تیم نیروی زمینی شرکت کند.

این دروازه‌بان به‌دلیل تأهل و داشتن دو فرزند، مشمول چندین ماه کسری خدمت خواهد بود و امیدوار است بتواند دوران خدمت سربازی خود را تا پایان فصل جاری لیگ برتر به اتمام برساند.

منبع: تسنیم