عضو هیئت‌ رئیسه مجلس بیانیه ۲۹ کشور درباره ادعای دخالت ایران در حادثه پایگاه «فرفورد» را توطئه آمریکایی و تلاشی برای جنگ روانی و همراه کردن کشورها با آمریکا دانست.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در واکنش به بیانیه ۲۹ کشور، از جمله انگلیس و آمریکا، درباره ادعاهای مطرح‌شده پیرامون یافته‌های لندن در خصوص دخالت ایران در حادثه پایگاه «فرفورد»، این اقدام را توطئه‌ای آمریکایی توصیف کرد.

آمریکا به دنبال همسو کردن کشورها با فریب و دروغ با خود است

سلیمی با بیان اینکه آمریکا پس از «سیلی خوردن از ایران» به دنبال همراه کردن کشورهای دیگر با سیاست‌های خود است، گفت: آمریکایی‌ها با استفاده از دروغ، فریب و شانتاژ تلاش می‌کنند دیگر کشورها را با خود همسو کنند.

وی این اقدامات را نشانه استیصال ترامپ دانست و اظهار کرد که اتهام‌زنی به ایران درباره حوادثی که به گفته او ساختگی هستند، بخشی از همین رویکرد است.

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اتهام‌زنی بدون سند و مدرک با هدف ایجاد فضای روانی علیه ایران

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به موضوع فلای‌دبی گفت: در آن موضوع نیز بلافاصله انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه رفتند، اما بعد که دیدند سندی در اختیار ندارند، سکوت کردند.

سلیمی این رفتار را نشانه‌ای از تلاش برای ایجاد فضای روانی علیه ایران دانست و تأکید کرد که به اعتقاد او، طرح چنین اتهام‌هایی با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی و همراه کردن کشورهای دیگر صورت می‌گیرد.

تلاش آمریکا برای کشاندن کشورها به جنگ

وی با بیان اینکه افکار عمومی جهان، به‌ شدت علیه آمریکایی‌هاست، افزود: یکی از اهداف این اقدامات، همراه کردن افکار عمومی دنیا و تحریک کشورها برای مشارکت در جنگی است که آمریکایی‌ها بدون هیچ دلیلی علیه ایران رقم زده‌اند.

سلیمی در پایان خطاب به آمریکا گفت: «شما کور خواندید؛ نمی‌توانید در این حوزه‌ها کاری از پیش ببرید.»

به گزارش تابناک، ۲۹ کشور از جمله انگلیس و آمریکا امروز دوشنبه با تکرار مواضع خصمانه پیشین علیه تهران، بدون ارئه هرگونه سند و مدرکی با صدور بیانیه ای ادعا کردند: یافته‌های لندن را در خصوص دخالت ایران در حادثه پایگاه «فرفورد» تأیید می‌کنیم!

در بیانیه مذکور در این خصوص ادعا شده است: هرگونه تلاش ایران برای تهدید یا آسیب رساندن به افراد در خاک ما، غیرقابل‌قبول است. ما اقدامات خصمانه، حملات سایبری و فعالیت‌ های ترکیبی تهران را محکوم می‌کنیم. حادثه «فرفورد» نشان‌دهنده آمادگی سپاه پاسداران برای انجام حملات فراتر از مرزهای خود است.

این بیانیه ادعا می کند: علیه هر کسی که به نیابت از ایران دست به اقدامات خصمانه بزند، اقدام خواهیم کرد! ایران نباید تردید داشته باشد که ما در حفاظت از حاکمیت خود و تقویت هماهنگی‌ مان متحد هستیم!

پیش از این، مقامات انگلیس مدعی شده بودند که طرحی برای حمله به پایگاه «فرفورد» را خنثی کرده و تعدادی از عوامل آن را بازداشت کرده اند.

این حادثه جدید، نگرانی‌ها پیرامون امنیت پایگاه‌های نظامی بریتانیا، به‌ویژه تأسیسات راهبردی مورد استفاده نیروهای آمریکایی را بار دیگر در سطح بین‌المللی افزایش داده است.