قیمت نفت صعودی شد

قیمت نفت برنت به ۱۰۶ دلار و ۳۲ سنت رسید. هر دو شاخص نفتی در ساعات ابتدایی معاملات بیش از یک دلار افزایش قیمت داشتند، اما بخشی از رشد خود را از دست دادند.

به گزارش تابناک؛ ‌قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه پس از هدف قرار گرفتن دو کشتی در تنگه هرمز افزایش یافت. بهای نفت خام برنت با ۶۳ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش به ۱۰۶ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۶۶ سنت معادل ۰.۷ درصد افزایش، ۹۴ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه معامله شد.

هر دو شاخص نفتی در ساعات ابتدایی معاملات بیش از یک دلار افزایش قیمت داشتند، اما بخشی از رشد خود را از دست دادند.

افزایش حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز

مقام‌های ایرانی از ارائه جزئیات درباره راهبرد جدید خودداری کردند، اما یکی از آن‌ها به رویترز گفت ایران حدود ۱۰ روز پیش استفاده از تاکتیک‌های تهاجمی متفاوت علیه کشتی‌هایی را آغاز کرده است که به اعتقاد تهران محدودیت‌های این کشور را نقض می‌کنند. به گفته این مقام، استفاده از این تاکتیک‌ها به افزایش حملات علیه چنین کشتی‌هایی منجر شده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد یک کشتی کانتینری و یک نفتکش در داخل تنگه هرمز هدف پرتابه‌هایی با منشأ نامشخص قرار گرفته‌اند.

پریانکا ساچدوا، رئیس بخش تحلیل بازار در شرکت «فیلیپ نوا»، گفت: «اینکه مقام‌های ایرانی آشکارا از اخلال در تلاش‌های آمریکا برای مهار قیمت نفت سخن می‌گویند، درباره اهداف واقعی پشت مذاکرات موسوم به صلح، نکات زیادی را آشکار می‌کند.»

وی افزود ایران به‌خوبی از اهمیت جغرافیایی خود و پیامدهای مخربی که افزایش قیمت نفت می‌تواند برای اقتصاد جهانی داشته باشد، آگاه است و ممکن است از به‌کارگیری این اهرم فشار خودداری نکند.

حمله انصارالله به تأسیسات آرامکو

در تحولی دیگر، وزارت انرژی عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد انصارالله به یک ساختمان اداری متعلق به شرکت دولتی نفت آرامکو در شهر ظهران حمله کردند که در پی آن، ساختمان این شرکت آسیب دید.

این گروه طی هفته گذشته در واکنش به حمایت عربستان از نیروهای دولتی یمن، موشک‌های بالستیک و پهپادهایی را به سمت این کشور شلیک کرده است. فرودگاه بین‌المللی ریاض نیز چهار بار هدف حمله قرار گرفته و در حمله روز شنبه ۱۳ نفر کشته شده‌اند.

هیرویوکی کیوکاوا، استراتژیست ارشد شرکت سرمایه‌گذاری نیسان سکیوریتیز، گفت: نگرانی‌ها درباره عرضه نفت ناشی از درگیری میان انصارالله و عربستان سعودی، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

وی افزود: با این حال، انتظار می‌رود افزایش صادرات گازوئیل روسیه، فشار بر بازار را کاهش دهد و از نوسانات شدید قیمت‌ها در هر دو جهت جلوگیری کند.

کیوکاوا پیش‌بینی کرد نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه معامله شود.

افزایش تولید اوپک‌پلاس و صادرات گازوئیل روسیه

عربستان سعودی ماه گذشته، با وجود اختلال در محموله‌های نفتی ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران، تولید نفت خود را افزایش داد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز سه‌شنبه اعلام کرد این اقدام به افزایش چشمگیر تولید نفت اوپک‌پلاس، متشکل از اعضای اوپک و متحدان آن از جمله روسیه، منجر شده است.

در روسیه نیز دولت این کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد ارتباط مستقیمی میان مذاکرات صلح با اوکراین و توافق مسکو برای صادرات گازوئیل به آمریکا نمی‌بیند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که نمایندگان آمریکا روز جمعه به مقام‌های اوکراینی گفته‌اند توافق صادرات گازوئیل بخشی از تلاش‌ها برای بازگرداندن روسیه به مذاکرات با هدف دستیابی به توافق صلح بوده است.

منبع: تسنیم