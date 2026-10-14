En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
در بازدید سرپرست وزارت نفت و مدیرعامل بانک شهر از پارس جنوبی صورت گرفت

پشتیبانی ۸۰۰ میلیون یورویی بانک شهر از بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده پارس جنوبی در جنگ تحمیلی رمضان

حمید بورد، سرپرست وزارت نفت به همراه مدیرعامل بانک شهر و جمعی از مدیران ارشد این وزارتخانه، از روند بازسازی پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی در فازهای ۹ و ۱۰ بازدید کردند؛ بازدیدی که با هدف بررسی آخرین وضعیت عملیات بازسازی، ارزیابی اقدامات انجام‌شده برای احیای تأسیسات آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی رمضان و شناسایی راهکارهای تسریع در بازگشت ظرفیت‌های ازدست‌رفته به چرخه تولید انجام شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۰۰
| |
370 بازدید
بانک شهر

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، حمید بورد سرپرست وزارت نفت، در جریان این بازدید با اشاره به شرایط ناشی از جنایات جنگی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی و آسیب‌های واردشده به تأسیسات صنعت نفت و گاز کشور، از حمایت‌های بانک شهر به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی قدردانی کرد و این حمایت‌ها را در مسیر بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور حائز اهمیت دانست.

بورد همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان نظام بانکی و صنعت نفت، حمایت مالی بانک‌ها از طرح‌های راهبردی این صنعت را عاملی مؤثر در تسریع روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده، بازگشت ظرفیت‌های تولیدی و استمرار فعالیت‌های صنعت گاز کشور عنوان کرد.

دکتر سیدمحمدمهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر، نیز در جریان این بازدید، ضمن بررسی روند بازسازی پالایشگاه پنجم پارس جنوبی، با مدیران ارشد وزارت نفت و صنعت گاز درباره ظرفیت‌های همکاری و نقش تأمین مالی در تسریع عملیات بازسازی گفت‌وگو کرد.

دکتر احمدی با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در اقتصاد کشور، حمایت از صنایع پیشران و تأمین نیازهای مالی آنها را از محورهای مهم فعالیت بانک شهر دانست و اظهار کرد: بانک شهر با توسعه خدمات پولی، مالی و اعتباری، در کنار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برای حمایت از تولید و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور ایستاده است.

مدیرعامل بانک شهر با تأکید بر اهمیت تأمین مالی پروژه‌های بزرگ صنعتی افزود: استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی و طراحی راهکارهای متناسب با نیاز صنایع، نقش مؤثری در تسریع اجرای طرح‌های زیرساختی، تأمین تجهیزات و بازگرداندن واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید دارد.

تأمین مالی بیش از ۸۰۰ میلیون یورویی بازسازی پارس جنوبی

بانک شهر با مشارکت در تأمین مالی بیش از ۸۰۰ میلیون یورویی پروژه بازسازی پالایشگاه پنجم پارس جنوبی، در حمایت از احیای تأسیسات آسیب‌دیده صنعت گاز و تقویت پایداری تأمین انرژی کشور نقش‌آفرینی می‌کند.

این پروژه که فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی را دربرمی‌گیرد، با کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس و مشارکت شرکت‌های مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) و پایندان، در قالب قرارداد مهندسی، تأمین کالا، ساخت و تأمین مالی (EPCF) اجرا می‌شود.

در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی، شماری از پالایشگاه‌های گازی منطقه پارس جنوبی هدف حملات دشمن قرار گرفتند که این حملات به آسیب‌دیدن تأسیسات و کاهش بخشی از ظرفیت فرآورش و تولید گاز کشور منجر شد. از این رو، ارزیابی روند بازسازی، شناسایی موانع اجرایی و اتخاذ تدابیر لازم برای تسریع در احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده، با هدف تقویت پایداری شبکه گاز و تأمین انرژی مورد نیاز کشور در آستانه فصل سرد سال، اهمیت ویژه‌ای دارد.

بانک شهر طی سال‌های اخیر با توسعه همکاری‌های خود با شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، خدمات تخصصی بانکی و مالی از جمله تأمین مالی، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را به این صنایع ارائه کرده است. حمایت از صنایع آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی، به‌ویژه در بخش پتروشیمی، نیز در چارچوب رویکرد این بانک برای پشتیبانی از تولید و حفظ ظرفیت‌های راهبردی اقتصاد کشور دنبال می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پارس جنوبی بانک شهر وزارت نفت
اگر رهبر شهید نبود، کوروش و پاسارگاد تاوان هم‌پیمانی ناخواسته با پورِ پهلوی را می‌دادند/ در اوراق تاریخ تریاک هست، اما شفا نیست
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
وزیر اقتصاد کمر کشور را شکست / تصمیم جنگ و صلح با مجلس نیست / در شرایط جنگی تیشه به ریشه‌ کشور نزنیم
هتل آزادی
آکادمی شنا
گزارش خطا
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۰ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۰ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۶۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۴۸ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۴ نظر)
حضور بدون حجاب همسر علی دایی؛ تالار پلمب شد  (۴۴ نظر)
آقای رئیس اماکن، "پیاده‌" هم زیاده؟!  (۴۱ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۰ نظر)
آقای ظریف، چین با اعتمادبه‌نفس مائو پیشرفت نکرد؛ تاریخ را کمی دقیق‌تر بخوانیم!‏  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005rrg
tabnak.ir/005rrg