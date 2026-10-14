به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، حمید بورد سرپرست وزارت نفت، در جریان این بازدید با اشاره به شرایط ناشی از جنایات جنگی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی و آسیب‌های واردشده به تأسیسات صنعت نفت و گاز کشور، از حمایت‌های بانک شهر به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی قدردانی کرد و این حمایت‌ها را در مسیر بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور حائز اهمیت دانست.



بورد همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان نظام بانکی و صنعت نفت، حمایت مالی بانک‌ها از طرح‌های راهبردی این صنعت را عاملی مؤثر در تسریع روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده، بازگشت ظرفیت‌های تولیدی و استمرار فعالیت‌های صنعت گاز کشور عنوان کرد.



دکتر سیدمحمدمهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر، نیز در جریان این بازدید، ضمن بررسی روند بازسازی پالایشگاه پنجم پارس جنوبی، با مدیران ارشد وزارت نفت و صنعت گاز درباره ظرفیت‌های همکاری و نقش تأمین مالی در تسریع عملیات بازسازی گفت‌وگو کرد.



دکتر احمدی با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در اقتصاد کشور، حمایت از صنایع پیشران و تأمین نیازهای مالی آنها را از محورهای مهم فعالیت بانک شهر دانست و اظهار کرد: بانک شهر با توسعه خدمات پولی، مالی و اعتباری، در کنار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برای حمایت از تولید و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور ایستاده است.



مدیرعامل بانک شهر با تأکید بر اهمیت تأمین مالی پروژه‌های بزرگ صنعتی افزود: استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی و طراحی راهکارهای متناسب با نیاز صنایع، نقش مؤثری در تسریع اجرای طرح‌های زیرساختی، تأمین تجهیزات و بازگرداندن واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید دارد.



تأمین مالی بیش از ۸۰۰ میلیون یورویی بازسازی پارس جنوبی



بانک شهر با مشارکت در تأمین مالی بیش از ۸۰۰ میلیون یورویی پروژه بازسازی پالایشگاه پنجم پارس جنوبی، در حمایت از احیای تأسیسات آسیب‌دیده صنعت گاز و تقویت پایداری تأمین انرژی کشور نقش‌آفرینی می‌کند.



این پروژه که فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی را دربرمی‌گیرد، با کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس و مشارکت شرکت‌های مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) و پایندان، در قالب قرارداد مهندسی، تأمین کالا، ساخت و تأمین مالی (EPCF) اجرا می‌شود.



در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی، شماری از پالایشگاه‌های گازی منطقه پارس جنوبی هدف حملات دشمن قرار گرفتند که این حملات به آسیب‌دیدن تأسیسات و کاهش بخشی از ظرفیت فرآورش و تولید گاز کشور منجر شد. از این رو، ارزیابی روند بازسازی، شناسایی موانع اجرایی و اتخاذ تدابیر لازم برای تسریع در احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده، با هدف تقویت پایداری شبکه گاز و تأمین انرژی مورد نیاز کشور در آستانه فصل سرد سال، اهمیت ویژه‌ای دارد.



بانک شهر طی سال‌های اخیر با توسعه همکاری‌های خود با شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، خدمات تخصصی بانکی و مالی از جمله تأمین مالی، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را به این صنایع ارائه کرده است. حمایت از صنایع آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی، به‌ویژه در بخش پتروشیمی، نیز در چارچوب رویکرد این بانک برای پشتیبانی از تولید و حفظ ظرفیت‌های راهبردی اقتصاد کشور دنبال می‌شود.