عکس: بازگشت آوارگان سوری به خانه‌های ویران

صدها خانواده کرد و عرب پس از گذشت هفت سال از آوارگی ناشی از تهاجم نظامی ترکیه، با خروج از اردوگاه «الطلائع» در حسکه به زادگاه خود در حومه شهر «رأس‌العین» واقع در شمال‌شرق سوریه بازگشتند؛ بازگشتی که در پی توافق میان دولت دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) انجام گرفت، اما با چالش‌هایی چون خانه‌های ویران، کمبود خدمات اولیه و مناقشات ملکی روبه‌روست.