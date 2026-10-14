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ماجرای حکم شلاق کارکنان پتروپارس هویزه چه بود؟

خبر اجرای حکم شلاق برای کارکنان پتروپارس در فضای مجازی خبرساز شد، اما دادستانی هویزه روایت دیگری از این ماجرا دارد؛ دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، محتوای منتشرشده را عاری از حقیقت اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۹۳
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دادستانی



به گزارش تابناک؛ دادستانی هویزه اعلام کرد:  اخبار کذب فضای مجازی با هدف تشویش اذهان عمومی منتشر می‌شود.

حجت‌الاسلام عگیری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هویزه: محتوای منتشرشده در مورد اجرای حکم شلاق برای تعدادی از کارکنان شرکت پتروپارس کاملاً عاری از حقیقت بوده و قویاً تکذیب می‌شود. 

روند رسیدگی‌های قضایی در دستگاه قضا همواره بر مدار قانون و شرع مقدس استوار است و هرگونه ادعایی مبنی بر اجرای احکام خارج از تشریفات قانونی، فاقد وجاهت و مستند قانونی است.

انتشار چنین مطالب کذبی با اهدافی همچون تشویش اذهان عمومی، برهم زدن امنیت روانی جامعه و تخریب وجهه نهادهای قضایی صورت می‌پذیرد.

به فعالان فضای مجازی و اصحاب رسانه اکیداً توصیه می‌شود پیش از انتشار و بازنشر هرگونه مطلب، نسبت به صحت و سقم آن اطمینان حاصل کنند؛ چرا که انتشار اخبار غیرموثق موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

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دادستانی هویزه شلاق پتروپارس
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