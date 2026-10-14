ماجرای حکم شلاق کارکنان پتروپارس هویزه چه بود؟





به گزارش تابناک؛ دادستانی هویزه اعلام کرد: اخبار کذب فضای مجازی با هدف تشویش اذهان عمومی منتشر می‌شود.



حجت‌الاسلام عگیری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هویزه: محتوای منتشرشده در مورد اجرای حکم شلاق برای تعدادی از کارکنان شرکت پتروپارس کاملاً عاری از حقیقت بوده و قویاً تکذیب می‌شود.



روند رسیدگی‌های قضایی در دستگاه قضا همواره بر مدار قانون و شرع مقدس استوار است و هرگونه ادعایی مبنی بر اجرای احکام خارج از تشریفات قانونی، فاقد وجاهت و مستند قانونی است.



انتشار چنین مطالب کذبی با اهدافی همچون تشویش اذهان عمومی، برهم زدن امنیت روانی جامعه و تخریب وجهه نهادهای قضایی صورت می‌پذیرد.



به فعالان فضای مجازی و اصحاب رسانه اکیداً توصیه می‌شود پیش از انتشار و بازنشر هرگونه مطلب، نسبت به صحت و سقم آن اطمینان حاصل کنند؛ چرا که انتشار اخبار غیرموثق موجب پیگرد قانونی خواهد بود.