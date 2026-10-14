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کد خبر:۱۳۹۸۶۹۲
کد خبر:۱۳۹۸۶۹۲
6775 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

تصاویر عدم اصابت معجزه آسای رگبار گلوله!

تصاویر عدم اصابت معجزه آسای رگبار گلوله به جنگجوی یمنی که به شدت مورد توجه قرار گرفته را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ یمن نجات معجزه آسا تیراندازی یمن ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
3
30
پاسخ
خیلی معجزه آسیا بود
پاسخ ها
Hva
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
آسیای بود واقعا
ارش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
3
18
پاسخ
کاش من مثل ایشون شجاع بودم البته روز حادثه قهرمانان متولد خواهند شد الله اکبر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
17
6
پاسخ
ربطی به معجزه ندارد تیرانداز قصدی برای هدف قراردادنش نداشت
معجزه اروپا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
12
5
پاسخ
عزیزم خلی معجزه آسیا بود !! تحت تاثیر قرار گرفتم محصوصا از آسیای معجزه ش.
خب رفیقاش دارن باهاش شوخی میکنن. چرا داری تقدسگرایی جلوه ش میدی.
شریف زاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
1
5
پاسخ
مگه میشه ؟ مگه داریم ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
2
23
پاسخ
بخدا قسم این یمنی ها اصلا به قول بچه ها تو یه لیگ دیگه بازی میکنند
موریس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
2
22
پاسخ
اصلا این یمنی ها تو یه سطحی فراتر از ملت های دیگه سیر میکنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
3
12
پاسخ
انگار از زندگی دست شسته !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
12
7
پاسخ
معلومه اصلا هدف نبود. در غیر اینصورت حداکثر با دومین تیر نقش زمین می شد.
پاسخ ها
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
دو تا گلوله کنارت بخوره، سکته رو زدی بعد میگی هدف نبوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
2
7
پاسخ
یه جملاتی رو زمزمه میکنه انگار درست میگم؟
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