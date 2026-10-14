نبض خبر
تصاویر عدم اصابت معجزه آسای رگبار گلوله!
تصاویر عدم اصابت معجزه آسای رگبار گلوله به جنگجوی یمنی که به شدت مورد توجه قرار گرفته را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
2
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
خیلی معجزه آسیا بود
پاسخ ها
Hva| |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
کاش من مثل ایشون شجاع بودم البته روز حادثه قهرمانان متولد خواهند شد الله اکبر
عزیزم خلی معجزه آسیا بود !! تحت تاثیر قرار گرفتم محصوصا از آسیای معجزه ش.
خب رفیقاش دارن باهاش شوخی میکنن. چرا داری تقدسگرایی جلوه ش میدی.
خب رفیقاش دارن باهاش شوخی میکنن. چرا داری تقدسگرایی جلوه ش میدی.
بخدا قسم این یمنی ها اصلا به قول بچه ها تو یه لیگ دیگه بازی میکنند
معلومه اصلا هدف نبود. در غیر اینصورت حداکثر با دومین تیر نقش زمین می شد.
پاسخ ها
امیر| |
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲