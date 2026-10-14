کسب اولین مدال طلای ایران در خاک آمریکا

امروز بامداد در شهر لاس‌وگاس آمریکا، رقابت‌های رده‌بندی و فینال مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در وزن‌های ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم برگزار شد.

به گزارش تابناک؛ ابوالفضل مهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۱ میکلادزه از گرجستان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. مهمدی در این مرحله میهائل لوکاچ از کرواسی را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید.

وی در این مرحله در مقابل آراپخانوف از روسیه با نتیجه ۵ بر صفر به برتری رسید و نخستین فینالیست تیم ملی کشتی فرنگی لقب گرفت. وی در فینال با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل مارتیک پتروسیان از ارمنستان پیروز شد و اولین مدال طلای کاروان ایران را کسب کرد.