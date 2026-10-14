تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد

دوره مسئولیت پیمان جبلی بر سازمان صدا و سیما پایان یافته و براساس این خبر، هم‌اکنون اسامی افرادی برای عهده‌دار شدن مسئولیت ریاست این سازمان مطرح است.