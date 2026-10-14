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تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد

دوره مسئولیت پیمان جبلی بر سازمان صدا و سیما پایان یافته و براساس این خبر، هم‌اکنون اسامی افرادی برای عهده‌دار شدن مسئولیت ریاست این سازمان مطرح است.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۷۷
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4998 بازدید
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۸
پیمان جبلی

به گزارش تابناک؛ یک روزنامه از تغییر حتمی رئیس صدا و سیما خبر داد.

بنا بر این گزارش، منابع غیررسمی از قطعی شدن تغییر رئیس سازمان صدا و سیما خبر می‌دهند.

بر اساس این خبر، هم‌اکنون اسامی افرادی برای عهده‌دار شدن مسئولیت ریاست این سازمان مطرح است.
 
دوره مسئولیت پیمان جبلی بر سازمان صدا و سیما هفتم مهرماه پایان یافته است.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی

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برچسب ها
پیمان جبلی رئیس صداوسیما ریاست صداوسیما برکناری صداوسیما
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲۴
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
نگران نباشید. پست مهمتری به او سپرده خواهد شد!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
احتمالاً برادر سعید جلیلی یا حتی خود سعید جلیلی رییس صدا و سیما خواهد شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
بببررررریدششششش جلیلی جبلی باید برررروند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی محاله محاله محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
رئیس بعدی حتماً جبلیلی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
کاش یه آدم درست و حسابی رو بذارن رئیس...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
زودتر لطفا! خدا كند اين تغيير نقطه عطفي باشد در راستاي حل مشكلات عديده اي كه گريبان جامعه و كشور را گرفته. هر چند زياد اميدي ندارم، خيلي ديره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
اگر دوره مسئولیت پیمان جبلی بر سازمان صدا و سیما هفتم مهرماه پایان یافته است پس تا حالا کی رئیس بوده؟
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