تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد
دوره مسئولیت پیمان جبلی بر سازمان صدا و سیما پایان یافته و براساس این خبر، هماکنون اسامی افرادی برای عهدهدار شدن مسئولیت ریاست این سازمان مطرح است.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۷۷| |
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به گزارش تابناک؛ یک روزنامه از تغییر حتمی رئیس صدا و سیما خبر داد.
بنا بر این گزارش، منابع غیررسمی از قطعی شدن تغییر رئیس سازمان صدا و سیما خبر میدهند.
بر اساس این خبر، هماکنون اسامی افرادی برای عهدهدار شدن مسئولیت ریاست این سازمان مطرح است.
دوره مسئولیت پیمان جبلی بر سازمان صدا و سیما هفتم مهرماه پایان یافته است.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
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احتمالاً برادر سعید جلیلی یا حتی خود سعید جلیلی رییس صدا و سیما خواهد شد.
زودتر لطفا! خدا كند اين تغيير نقطه عطفي باشد در راستاي حل مشكلات عديده اي كه گريبان جامعه و كشور را گرفته. هر چند زياد اميدي ندارم، خيلي ديره