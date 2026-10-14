اینفوگرافیک | آفریقا چقدر بزرگ است؟

به گزارش تابناک، در اینفوگرافیک زیر، قاره پهناور آفریقا با سه کشور پهناور جهان از جمله روسیه، آمریکا و هند مقایسه شده است.

گفتنی است، سازمان ملل طی یک رای‌گیری، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که رسما خواستار کنار گذاشتن تدریجی نقشه سنتی مرکاتور در جهان شد و نقشه‌ای را جایگزین آن معرفی کرد که اندازه واقعی قاره آفریقا را با دقت بیشتری نشان می‌دهد که در نتیجه آفریقا بزرگ‌تر و اروپا و آمریکای شمالی کوچک‌تر از نقشه‌های رایج دیده می‌شوند.