اینفوگرافیک | آفریقا چقدر بزرگ است؟
در اینفوگرافیک زیر، قاره پهناور آفریقا با پهناورترین کشورهای جهان مقایسه شده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۶۷| |
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به گزارش تابناک، در اینفوگرافیک زیر، قاره پهناور آفریقا با سه کشور پهناور جهان از جمله روسیه، آمریکا و هند مقایسه شده است.
گفتنی است، سازمان ملل طی یک رایگیری، قطعنامهای را تصویب کرد که رسما خواستار کنار گذاشتن تدریجی نقشه سنتی مرکاتور در جهان شد و نقشهای را جایگزین آن معرفی کرد که اندازه واقعی قاره آفریقا را با دقت بیشتری نشان میدهد که در نتیجه آفریقا بزرگتر و اروپا و آمریکای شمالی کوچکتر از نقشههای رایج دیده میشوند.
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