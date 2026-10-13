به گزارش تابناک، سازمان تجارت دریایی انگلیس از دریافت گزارشی درباره «یک حادثه در تنگه هرمز» خبر داد و تأیید کرد که یک نفتکش مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.

این سازمان افزود که مقامات در حال بررسی این حادثه هستند و از کشتی‌ها خواست تا جانب احتیاط را رعایت کرده و حوادث را گزارش دهند.

این دومین گزارش امروز سازمان تجارت دریایی انگلیس از وقوع حادثه برای کشتی‌ها در تنگه هرمز است که یک کشتی نفت‌کش و یک کشتی کانتینربر را شامل می‌شود.

پیش‌از‌این وبگاه بلومبرگ به نقل از فعالان صنعت کشتیرانی اعلام کرد که جریان محموله‌ها از طریق تنگه هرمز بیش‌از‌پیش کُند شده است.

این رسانه افزود که «بیش از دوازده ابرنفتکش و چند کشتی کلاس سوئزمکس» هنگام نزدیک شدن به مرکز کلیدی کشتیرانی فجیره در امارات متحده عربی، نزدیک ورودی هرمز، یا دور زده‌اند یا مسیر خود را تغییر داده‌اند.

نیروهای مسلح ایران بارها درباره استفاده کشتی‌ها از خطوط دریایی ناامن در تنگه هرمز هشدار داده است.