دردسر بازنشر فیلم شنای بلاگر در غار علیصدر

معاون دادستان مرکز استان همدان در حمایت از حقوق عامه، در پی انتشار فیلم شنا کردن یک بلاگر در غار علیصدر و انتقادها درباره نحوه حفاظت از این اثر ملی، مسئولان میراث فرهنگی را برای ارائه توضیحات درباره ابعاد ماجرا فراخواند و دستور پیگیری قضایی موضوع را صادر کرد.

به گزارش تابناک، امروز رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان کبودرآهنگ و مسئولان میراث فرهنگی استان همدان در جلسه‌ای با حضور معاون دادستان مرکز استان حاضر شدند و درباره چگونگی وقوع اقدام به شنای یک بلاگر در غار علیصدر و ابعاد موضوع توضیحاتی ارائه کردند.

بر اساس اظهارات مسئولان میراث فرهنگی، فیلم منتشرشده مربوط به حدود دو سال قبل است.



ربانی با تأکید بر اینکه غار علیصدر سرمایه‌ای ملی و متعلق به عموم مردم است، اظهار کرد: هیچ‌کس حق ندارد به بهانه تولید محتوا یا جذب مخاطب، ضوابط حفاظتی این اثر ارزشمند را نادیده بگیرد و آن را در معرض آسیب قرار دهد.

معاون دادستان مرکز استان در حمایت از حقوق عامه افزود: در همین راستا، پیگیری موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح، بررسی امکان مسدودسازی صفحه بلاگر منتشرکننده فیلم از مسیر قانونی و تشکیل پرونده قضایی برای اشخاصی که اقدامات آنان موجب آسیب به میراث ملی شود، در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر اماکن تاریخی و گردشگری تأکید کرد و گفت: مسئولان ذی‌ربط موظف‌اند ابعاد موضوع را به‌دقت بررسی و تدابیر لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی اتخاذ کنند؛ همچنین در صورت احراز تخلف یا وقوع جرم، اقدامات قانونی مقتضی باید انجام شود.

ربانی صیانت از میراث فرهنگی و سرمایه‌های ملی را از مصادیق مهم حقوق عامه دانست و تصریح کرد: دستگاه قضایی در چارچوب قانون با اقدامات مجرمانه‌ای که موجب تخریب، آسیب یا به خطر افتادن این سرمایه‌های ارزشمند شود، برخورد خواهد کرد.

منبع: فارس