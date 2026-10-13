گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ترکیه

به گزارش تابناک، در ادامه رایزنی‌ها دیپلماتیک، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر امروز در تماس تلفنی با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه درباره آخرین تحولات منطقه، موضوع یمن و راهکار‌های کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات و امنیت در منطقه گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.