شهرآورد اصفهان: ذوب آهن مغلوب سپاهان

به گزارش تابناک، دیدار معوقه تیم‌های ذوب‌آهن و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر عصر سه‌شنبه ۱۶ مهر در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد.

در این دیدار که قضاوت آن بر عهده احمد محمدی بود، سپاهان خیلی زود قفل دروازه ذوب‌آهن را شکست؛ در ادامه نیمه اول حملات طلایی‌پوشان ادامه داشت تا یک گل دیگر را به ثمر برسانند و باعث اخراج یکی از بازیکنان ذوب‌آهن نیز بشوند.

در نیمه دوم ذوب‌آهن توان فشار آوردن روی دروازه سپاهان را نداشت و بازی دقایقی با حملات سپاهان پیگیری شد اما در یکی از ضدحملات ذوب‌آهن توانست دروازه سپاهان را باز کند تا این دیدار با حساب ۲ بر یک به سود سپاهان خاتمه یابد.

داود نوشی‌صوفیانی، آرش قادری، سیدمحمد حسینی، علی شجاعی(بهنام تیموریان)، ابوالفضل حسینی‌فر، امیرحسین جدی، محمود قائدرحمتی(جلال علی‌محمدی)، پویا مختاری(آرش مرتضوی)، امین جهان‌کهن، رحمان جعفری و امید لطیفی شاگردان عبدالله ویسی در تیم ذوب‌آهن هستند.

سیدحسین حسینی، آریا یوسفی، محمدامین حزباوی، هادی محمدی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، امید نورافکن(غلام‌رضا ثابت ایمانی)، آرش رضاوند، محمدمهدی لطفی(آریا شفیع‌دوست)، مهدی لیموچی(علی خدادادی) و کاوه رضایی(محمد عسکری) شاگردان محرم نویدکیا در تیم سپاهان هستند.

اخراج:

سید محمد حسینی از ذوب‌آهن

گل:

مهدی لطفی و کاوه رضایی برای سپاهان - امید لطیفی برای ذوب‌آهن