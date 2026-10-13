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ارزیابی مسکو از گفت‌وگوی تلفنی پوتین و ترامپ

معاون وزیر امور خارجه روسیه ضمن آنکه نتیجه مکالمه تلفنی روسای جمهور روسیه و آمریکا را «بی‌سابقه» خواند، گفت که احتمالا نشست جدید این دو کشور در مورد مسائل مورد اختلاف، پیش از پایان سال جاری میلادی برگزار شود.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۳۶
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ریابکوف

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران عنوان کرد: نتیجه کاملا بی‌سابقه مکالمه تلفنی بین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که دو روز پیش انجام شد، بسیاری از اعضای گروه جنگ را شگفت‌زده کرد.

بنا بر این گزارش، معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه تاکید کرد: ما همیشه از یک راه‌حل سیاسی در اوکراین حمایت کرده‌ایم و همچنان حمایت می‌کنیم. اگر طرف مقابل برای آن آماده نباشد، اهداف آنها از طریق نظامی محقق خواهد شد و این موضع مذاکره طرف مقابل را تضعیف می‌کند. به نظر من هرچه زودتر این را بفهمند، بهتر است!

او با اشاره به قرارداد گازوئیلی روسیه و آمریکا خاطرنشان کرد: این توافق کار بزرگی در بر سر عقل آوردن کسانی که هنوز این را نفهمیده‌اند، انجام می‌دهد.

ریابکوف در ادامه گفت: اخیرا، دور دیگری از مذاکرات میان روسیه و آمریکا درباره مسائل مورد اختلاف برگزار شده است. در حال حاضر، تاریخ دقیقی وجود ندارد، اما دور بعدی قبل از پایان سال برگزار خواهد شد و مسکو و واشنگتن مسیرهایی را در این خصوص در پیش گرفته‌اند. چنین جلساتی بی‌نتیجه نیستند و روسیه هم چیزی برای ارائه دارد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در رابطه به تحریم‌ها علیه کشورش با بیان اینکه اتحادیه اروپا نمی‌داند چه چیز دیگری باید ارائه دهد، گفت: بسته جدید، بسته قدیمی! این راه‌حل‌های بسته‌ای از قبل خودشان را نفی می‌کنند. آنها دیگر نمی‌دانند چه چیزی ارائه دهند. چنین گام‌هایی برای یک اروپایی متوسط ​​طراحی شده است. روسیه مدت‌هاست یاد گرفته که تحت تحریم‌ها کار کند.

او با بیان اینکه روابط روسیه با اتحادیه اروپا در حال حاضر در «پایین‌ترین سطح خود» قرار دارد، اظهار داشت: البته ما درک می‌کنیم که روابط با اتحادیه اروپا و با غرب به‌طور کلی در حال حاضر در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، اما ما مسئول این موضوع نیستیم. بگذارید آنها به ارائه بسته‌های خود ادامه دهند. این بسته‌های تحریمی هیچ اهمیتی ندارند.

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برچسب ها
روسیه ولادیمیر پوتین ترامپ آمریکا جنگ اوکراین
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