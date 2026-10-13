حساب کار جداست با بلو بیزنس

وقتی دخل‌وخرج یک کسب‌وکار از هزینه‌های شخصی جدا نباشد، پیگیری جریان مالی هم به‌مرور سخت‌تر می‌شود. پیدا کردن یک تراکنش، بررسی موجودی، دنبال کردن رسیدهای پرداخت یا حتی فهمیدن اینکه چه مقدار از پول برای کسب‌وکار هزینه شده، می‌تواند زمان‌بر باشد. این موضوع برای کسب‌وکارهای کوچک اهمیت بیشتری دارد.

در چنین شرایطی، داشتن یک حساب جدا برای فعالیت‌های کاری می‌تواند شروع ساده‌ای برای نظم دادن به امور مالی باشد. حساب کسب‌وکار بلو با اسم «بلو بیزنس» با همین نگاه شکل گرفته است؛ راهکاری برای اینکه تراکنش‌های کاری از هزینه‌ها و دریافت‌های شخصی جدا شوند و صاحب کسب‌وکار بتواند تصویر روشن‌تری از جریان مالی خود داشته باشد.

اما ماجرا تنها به جداسازی حساب‌ها محدود نمی‌شود. بلو بیزنس مجموعه‌ای از خدمات و ابزارها را در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهد که می‌تواند بخشی از نیازهای روزمره آنها را ساده‌تر کند. از تأمین مالی و انتقال وجه گرفته تا لینک پرداخت و استفاده از کارت‌خوان، از جمله خدماتی هستند که حساب بلو بیزنس در اختیار صاحبان کسب‎وکار قرار می‌دهد. در کنار این امکانات، کارتی مجزا روی حساب کسب‌وکار با طراحی مخصوص به خود هم بخشی از تجربه‌ای است که بلو بیزنس برای صاحبان کسب‌وکار رقم می‌زند.

یک حساب جدا برای مدیریت ساده‌تر کسب‌وکار

تفکیک امور مالی شخصی و کاری، شاید در نگاه اول یک تغییر ساده باشد، اما می‌تواند در مدیریت روزمره کسب‌وکار تفاوت ایجاد کند. وقتی تراکنش‌های مربوط به فروش، خرید و سایر فعالیت‌های کاری در یک حساب متمرکز باشند، کنترل موجودی و پیگیری سوابق مالی آسان‌تر می‌شود و رسیدگی به تراکنش‌ها نظم بیشتری پیدا می‌کند.

حساب کسب‌وکار بلو کمک می‌کند دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به فعالیت کاری در مسیری جدا از امور شخصی قرار بگیرد و مدیریت جریان مالی، ساده‌تر و شفاف‌تر دنبال شود.

چند مسیر برای تأمین مالی کسب‌وکار

یکی از مهم‌ترین نیازهای هر کسب‌وکار، دسترسی به منابع مالی در زمان مناسب است؛ گاهی برای تأمین کالا و سرمایه در گردش و گاهی برای توسعه فعالیت. بلو بیزنس در این بخش، چند راهکار مختلف را در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهد.

بلو بیزنس در بخش تسهیلات، گزینه‌های متنوع‌تری را در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهد. این خدمات علاوه بر تسهیلات مبتنی بر میانگین سپرده حساب، شامل تسهیلات مبتنی بر گردش حساب، تسهیلات با بازپرداخت یک‌جا و اعتبار خرید نیز خواهد بود.

انتقال وجه با سقف بالاتر، بدون پیچیده‌تر شدن فرایند

جابه‌جایی مبالغ بالا بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهاست. به همین دلیل، یکی از امکانات بلو بیزنس، فراهم کردن امکان انتقال وجه با سقف بالاتر است.

برای انتقال مبالغ بالاتر، فرایند احراز هویت ویدیویی به کار گرفته می‌شود تا کسب‌وکارها بتوانند بدون مراجعه حضوری و با استفاده از یک سازوکار امن، تراکنش‌های مورد نیاز خود را انجام دهند. به این ترتیب، افزایش سقف انتقال وجه ضمن حفظ امنیت حساب، با فرآیند ساده و کاملاً غیرحضوری ارائه می‌شود.

لینک پرداخت راهی ساده و امن برای دریافت وجه

همه کسب‌وکارها فروش خود را پشت یک فروشگاه یا دستگاه کارت‌خوان انجام نمی‌دهند. برای بسیاری از آنها، دریافت وجه از مشتری می‌تواند از طریق یک لینک پرداخت ساده‌تر باشد.

در بلو بیزنس، امکان ایجاد و مدیریت لینک پرداخت بلو-به-بلو فراهم شده است. کسب‌وکارها می‌توانند از این طریق، تا سقف ۱۰ میلیون تومان وجه دریافت کنند. این راهکار می‌تواند دریافت پول از مشتری را بدون نیاز به فرایندهای پیچیده، ساده‌تر کند. همه لینک‌ها و پرداخت‌های دریافتی در بخشی مستقل از سایر تراکنش‌های حساب نمایش داده می‌شوند تا پیگیری پرداخت‌ها، تطبیق آن‌ها با سفارش‌ها و مدیریت وجوه حاصل از فروش ساده‌تر و دقیق‌تر انجام شود.

کارت‌خوان؛ بدون حداقل تراکنش ماهانه

برای کسب‌وکارهای حضوری، کارت‌خوان همچنان یکی از ابزارهای اصلی دریافت وجه است. کاربران بلو بیزنس می‌توانند دستگاه کارت‌خوان خود را سفارش دهند و ترمینال شاپرکی را بدون اینکه برای حداقل مبلغ تراکنش ماهانه محدودیتی داشته باشند، فعال کنند.

در کنار این امکان، بلو بیزنس امکان دریافت وام معادل مبلغ خرید دستگاه کارت‌خوان را نیز فراهم کرده است. بنابراین کسب‌وکارها می‌توانند علاوه بر دسترسی به ابزار پذیرش پرداخت، برای تأمین هزینه خرید دستگاه هم از یک راهکار مالی استفاده کنند.

در کنار کاربردهای روزمره، کارت بلو بیزنس از نظر ظاهری هم بخشی از هویت این محصول است. طراحی بصری کارت، آن را از یک ابزار صرفاً بانکی فراتر می‌برد و می‌تواند در ارتباط تصویری برند با صاحب کسب‌وکار، نقش داشته باشد. این ویژگی به‌ویژه در محتوای بصری مرتبط با بلو بیزنس می‌تواند فرصتی برای نشان دادن هویت و حال‌وهوای متفاوت این محصول باشد.

در نهایت، بلو بیزنس از یک نیاز ساده شروع می‌کند: جدا کردن حساب‌وکتاب کسب‌وکار از امور مالی شخصی. بعد از آن، مجموعه‌ای از ابزارهای مالی و پرداخت در اختیار صاحب کسب‌وکار قرار می‌گیرد تا کارهایی که هر روز با آنها سروکار دارد، ساده‌تر پیش برود؛ از مدیریت تراکنش‌ها و دریافت وجه گرفته تا تأمین مالی و پرداخت‌های روزمره.