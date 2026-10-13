نفت ایران گران شد
جدیدترین آمار اوپک نشان میدهد که نفت ایران در شهریور ماه در مرز 106 دلار فروخته شده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۱۹| |
947 بازدید
به گزارش تابناک؛ جدیدترین آمار دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام نشان میدهد که نفت سنگین ایران در سپتامبر (شهریور ماه) ۱۰۵.۸۴ دلار به ازای هر بشکه فروخته شده است.
این رقم نسبت به ماه پیش از آن یعنی آگوست ۲۴.۵۹ دلار گرانتر شده است.
منابع آگاه پایان شهریور ماه گفته بودند که با احتساب درآمد وصولی شهریورماه، مجموع درآمد نفتی کشور در نیمه نخست سال از ۱۶ میلیارد دلار عبور کرده است.
متوسط قیمت نفت ایران در ۹ ماه نخست سال گذشته ۷۱.۸۰ دلار در هر بشکه بود.
حالا متوسط ۹ ماهه قیمت نفت ایران در سال جاری به ۹۲.۷۰ دلار رسیده است یعنی این رقم هم در این بازه زمانی نسبت به پارسال ۲۳.۶۶ دلار گرانتر شده است.
منبع: فارس
گزارش خطا