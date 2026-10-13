ناکارآمدی؛ میراث وزارت رفاه و تیم میدری برای متولی جدید کالابرگ

پس از ماه‌ها انتقاد از عملکرد وزارت رفاه در اجرای طرح کالابرگ و تعلل در افزایش اعتبار آن، حالا سازمان برنامه و بودجه قرار است متولی اصلی این طرح شود؛ تصمیمی که عملاً ضعف عملکرد وزارت رفاه در پیشبرد یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی را نشان می‌دهد

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ وزارت رفاه که سال‌ها مسئولیت دهک‌بندی خانوارها و اجرای مدل‌های مختلف کالابرگ را بر عهده داشته، حالا قرار است جایگاه خود را به‌عنوان متولی اصلی این طرح به سازمان برنامه و بودجه واگذار کند. این تغییر، در شرایطی اعلام شده که عملکرد وزارتخانه در اجرای کالابرگ بارها با انتقاد مردم و شماری از نمایندگان مجلس روبه‌رو بوده است.

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طرح کالابرگ از دی‌ماه سال گذشته با افزایش مبلغ اعتبار وارد مرحله تازه‌ای شد. انتظار می‌رفت وزارت رفاه، به‌عنوان دستگاه مسئول، اجرای این طرح را با سرعت و دقت بیشتری پیش ببرد و برای به‌روزرسانی مبلغ آن متناسب با فشار هزینه‌های زندگی اقدام کند. اما مطالبه مردم برای افزایش اعتبار کالابرگ، در میان وعده‌ها و تعلل‌ها باقی ماند و عملاً به نیمه دوم سال کشیده شد؛ آن هم در شرایطی که تورم دو رقمی، قدرت خرید خانوارها را پیوسته کاهش داده است.

برای خانواده‌ای که هر روز با قیمت‌های تازه کالاهای اساسی روبه‌رو می‌شود، تأخیر در افزایش اعتبار کالابرگ یک موضوع اداری یا اختلاف میان دستگاه‌ها نیست. مسئله، فاصله‌ای است که میان هزینه واقعی خرید و حمایتی که دریافت می‌کند، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. وزارت رفاه باید بیش از هر دستگاه دیگری نسبت به این فاصله حساس می‌بود؛ اما برآیند عملکرد آن، دست‌کم از نگاه منتقدان، با فوریت مسئله معیشت مردم تناسب نداشت.

حالا معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه خبر داده که بر اساس تصمیم دولت، سازمان برنامه و بودجه قرار است متولی اصلی طرح کالابرگ الکترونیک شود. او همچنین گفته است همه نهادها و دستگاه‌ها باید برای موفقیت این سازمان در اجرای طرح همکاری کنند.

اصل همکاری میان دستگاه‌ها محل بحث نیست؛ پرسش این است که وزارت رفاه پس از این دوره مسئولیت، چه پاسخی درباره نتیجه کار خود دارد؟ وزارتخانه‌ای که اجرای کالابرگ در اختیارش بوده و نسبت به عملکردش انتقادهای مکرر مطرح شده، نمی‌تواند با اعلام متولی جدید، از توضیح درباره تأخیر در پاسخ به مطالبه مردم عبور کند. اگر قرار است مسئولیت اصلی به سازمان دیگری سپرده شود، مردم حق دارند بدانند وزارت رفاه در انجام وظیفه‌ای که تا امروز بر عهده داشته، چه کارنامه‌ای بر جای گذاشته است.

در این میان، معاون وزیر رفاه اعلام کرده که این وزارتخانه آماده است «تجربیات ۱۰ ساله» خود در هدفمندی یارانه‌ها، سیاست‌های حمایتی و اجرای کالابرگ را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهد. اما پیش از سخن گفتن از انتقال تجربه، باید درباره حاصل این تجربه نیز توضیح داده شود. تجربه‌ای که به بهبود به‌موقع حمایت معیشتی نینجامد و با نارضایتی و انتقاد همراه باشد، بدون بررسی ضعف‌هایش راهنمای مطمئنی برای متولی بعدی نخواهد بود.

تغییر متولی شاید فرصتی برای اجرای بهتر کالابرگ باشد، اما نباید به فرصتی برای فراموش شدن عملکرد وزارت رفاه تبدیل شود. مردم فقط نمی‌خواهند بدانند از این پس چه سازمانی مسئول است؛ می‌خواهند بدانند چرا وزارتخانه مسئول، در زمانی که فشار معیشتی افزایش می‌یافت، نتوانست پاسخ سریع و قانع‌کننده‌ای به مطالبه آنان بدهد.