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آتش‌گرفتن نفتکش متخلف در تنگه هرمز

یک نفتکش متخلف که بدون رعایت مقررات عبور در شرق تنگه هرمز تردد می‌کرد، ظهر امروز پس از خاموش کردن سامانه‌های ردیابی، دچار آسیب و آتش‌سوزی شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۱۷
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نفتکش



به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: ظهر امروز یک فروند نفتکش متخلف که با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی و تلاش برای عبور از منطقه ممنوعه در حال عبور از محدوده شرق تنگه هرمز دچار آسیب و حریق شده بود، توسط تیم‌های رصد نیروی دریایی ارتش شناسایی شد.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با آرایش جدید و استقرار یگان‌های عملیاتی در شرق تنگه هرمز و محدوده دریای عربی و دریای عمان، با اشراف کامل، تمامی فعالیت‌های دشمن و عبور و مرور شناورها را تحت رصد دائمی و لحظه‌ای خود دارد.

همه شناورها با رعایت قوانین بین‌المللی از خاموش کردن تجهیزات الکترونیکی خود اکیدا خودداری و برای طی مسیر، با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هماهنگی‌های لازم را برای عبور ایمن به عمل آورند.

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برچسب ها
نفتکش حریق تنگه هرمز نیروی دریایی ارتش
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