به گزارش تابناک؛ در فاصله کمتر از سه ماه تا آغاز جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷، تنش نظامی میان کشور‌های عربستان و یمن طی روز‌های اخیر و پاسخ‌های نظامی نیرو‌های مسلح یمن از جمله حمله به فرودگاه‌های ریاض، در فاصله ۸۶ روز تا آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ علامت سؤال بزرگی درباره وضعیت برگزاری این رقابت‌ها ایجاد کرده است.

اخیراً تعدادی از مهم‌ترین فدراسیون‌های ورزشی مانند کره جنوبی، ژاپن و استرالیا، بابت سفر به عربستان ابراز نگرانی کردند و اخباری پیرامون احتمال تغییر زمان جام ملت‌های آسیا منتشر شد. در این شرایط، اما تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) از اهمیت ویژه‌ای درباره این اتفاق برخوردار است.

یکی از روزنامه‌نگاران ورزشی بین‌المللی به نام جان دوردن امروز (سه‌شنبه) نوشت: AFC تأیید کرده است که وضعیت برگزاری جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ در نیمه ماه نوامبر و تا اواخر هفته دوم این ماه (هفته پایانی آبان ۱۴۰۵) مشخص خواهد شد.

همچنین روزنامه «New Straits Times» نقل قول کوتاهی از ویندزور جان، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا منتشر کرد که او درباره جام ملت‌های آسیا اظهار داشته است: «AFC وضعیت را تحت نظر دارد».

مطابق تقویم کنفدراسیون فوتبال آسیا، رقابت‌های جام ملت‌های آسیا از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن در کشور عربستان برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان در دور گروهی به مصاف تیم‌های چین، سوریه و قرقیزستان خواهد رفت.

منبع: تسنیم