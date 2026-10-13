En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

۱۱۵ اورژانس قطع شد/ اعلام شماره‌های جایگزین

شماره ۱۱۵ اورژانس قطع شده است و شهروندان برای دریافت خدمات اورژانس می‌توانند از شماره‌های جایگزین استفاده کنند.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۰۶
| |
1080 بازدید
اورژانس



به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سازمان اورژانس استان تهران اعلام کرد: شماره ۱۱۵ قطع شده است و شهروندان برای دریافت خدمات اورژانس می‌توانند از شماره‌های جایگزین استفاده کنند.

شماره‌های جایگزین عبارتند از:

۴۶۰۱۵۹۸۱
۴۶۰۱۵۶۱۹
۴۶۰۱۵۹۴۸
۴۶۰۱۵۷۳۴
۴۶۰۱۵۷۳۲
۴۶۰۱۵۸۷۳
۴۶۰۱۵۶۱۳
۴۶۰۱۵۷۰۳
۴۶۰۱۵۶۴۸
۴۴۸۹۶۳۹۱
۴۴۸۹۱۳۹۹
۴۴۸۹۱۵۲۵
۴۴۸۹۶۳۴۵
۴۴۸۹۶۳۷۶
۴۴۸۹۶۳۸۹

اشتراک گذاری
برچسب ها
اورژانس اورژانس ۱۱۵ خدمات سفر
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
وزیر اقتصاد کمر کشور را شکست / تصمیم جنگ و صلح با مجلس نیست / در شرایط جنگی تیشه به ریشه‌ کشور نزنیم
کنایه‌های هستی مهدوی‌فر به سفیر ژاپن؛ ماجرای ویدئوی جنجالی چیست؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فرد چاقوکش در اورژانس شیراز دستگیر شد + عکس
روایت کارتخوان مهربانی در اورژانس قلب شیراز + عکس
چاقوکشی در اورژانس شیراز+جزییات
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۲۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۵ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۸ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۶۴ نظر)
رئیس‌جمهور برای ترمیم کابینه کوتاه نمی‌آید / مجلس میدری را استیضاح می‌کند  (۵۲ نظر)
حضور بدون حجاب همسر علی دایی؛ تالار پلمب شد  (۴۴ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۴۲ نظر)
آقای رئیس اماکن، "پیاده‌" هم زیاده؟!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005rqA
tabnak.ir/005rqA