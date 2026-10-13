۱۱۵ اورژانس قطع شد/ اعلام شمارههای جایگزین
شماره ۱۱۵ اورژانس قطع شده است و شهروندان برای دریافت خدمات اورژانس میتوانند از شمارههای جایگزین استفاده کنند.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۰۶| |
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به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سازمان اورژانس استان تهران اعلام کرد: شماره ۱۱۵ قطع شده است و شهروندان برای دریافت خدمات اورژانس میتوانند از شمارههای جایگزین استفاده کنند.
شمارههای جایگزین عبارتند از:
۴۶۰۱۵۹۸۱
۴۶۰۱۵۶۱۹
۴۶۰۱۵۹۴۸
۴۶۰۱۵۷۳۴
۴۶۰۱۵۷۳۲
۴۶۰۱۵۸۷۳
۴۶۰۱۵۶۱۳
۴۶۰۱۵۷۰۳
۴۶۰۱۵۶۴۸
۴۴۸۹۶۳۹۱
۴۴۸۹۱۳۹۹
۴۴۸۹۱۵۲۵
۴۴۸۹۶۳۴۵
۴۴۸۹۶۳۷۶
۴۴۸۹۶۳۸۹
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