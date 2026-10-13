سعدالله زارعی؛ تحلیلگر سیاسی و کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل روی آنتن صداوسیما گفت: «ایران برای مدتی محدودیتی برای نفتکش‌های اماراتی و سعودی در نظر نمی‌گرفت، اما زمانی که متوجه سوءاستفاده از این وضعیت شد، از دو روز پیش اقدام به هدف قرار دادن نفتکش‌های اماراتی کرد؛ سعودی‌ها نیز از این اقدامات بی‌نصیب نخواهند ماند.» اظهارات کامل این نویسنده کیهان را می‌بینید و می‌شنوید.