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کد خبر:۱۳۹۸۶۰۵
کد خبر:۱۳۹۸۶۰۵
1087 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

روی آنتن صداوسیما: زدن نفتکش‌های امارات را آغاز کردیم!

سعدالله زارعی؛ تحلیلگر سیاسی و کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل روی آنتن صداوسیما گفت: «ایران برای مدتی محدودیتی برای نفتکش‌های اماراتی و سعودی در نظر نمی‌گرفت، اما زمانی که متوجه سوءاستفاده از این وضعیت شد، از دو روز پیش اقدام به هدف قرار دادن نفتکش‌های اماراتی کرد؛ سعودی‌ها نیز از این اقدامات بی‌نصیب نخواهند ماند.» اظهارات کامل این نویسنده کیهان را می‌بینید و می‌شنوید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
2
3
پاسخ
نفت کش ها چرا بابا خودش را له کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
2
4
پاسخ
نوش جان امارات و رسانه تابناک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
4
3
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
2
8
پاسخ
چرا باید علنی مسئولیتش رو در رسانه ملی قبول کنیم؟!
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