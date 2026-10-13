ابهام در مسمومیت دانشجویان دانشگاه بوعلی

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسمومیت ۶۰ دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان گفت: علت دقیق این حادثه هنوز مشخص نشده و پس از دریافت نتایج آزمایش‌های انجام‌شده از آب و غذا، می‌توان درباره عامل اصلی مسمومیت اظهارنظر کرد.

به گزارش تابناک؛ نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسمومیت ۶۰ دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان گفت: علت دقیق این حادثه هنوز مشخص نشده و پس از دریافت نتایج آزمایش‌های انجام‌شده از آب و غذا، می‌توان درباره عامل اصلی مسمومیت اظهارنظر کرد.

سید ابوالحسن مصطفوی با اشاره به مسمومیت دو روز پیش تعدادی از دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان اظهار کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد شرایط در خوابگاه‌های مختلف یکسان نبوده و حتی در برخی خوابگاه‌ها افرادی که غذا مصرف نکرده بودند نیز دچار مسمومیت شده‌اند.

وی با بیان اینکه احتمال‌های مختلفی درباره علت این اتفاق مطرح است، افزود: هنوز مشخص نیست مسمومیت ناشی از آب، غذا یا عوامل دیگری بوده است؛ چراکه گزارش‌هایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه در برخی خوابگاه‌ها دانشجویان از غذای توزیع‌شده استفاده نکرده‌اند، اما دچار مسمومیت شده‌اند.

مصطفوی غمام با تأکید بر ضرورت بررسی تخصصی این حادثه ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی نمونه‌برداری‌ها و آزمایش‌های لازم را انجام داده و منتظر اعلام نتایج هستیم تا علت اصلی مسمومیت مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت احراز قصور پیمانکار، قطعاً با وی برخورد خواهد شد؛ البته در حال حاضر باید منتظر نتایج بررسی‌های بهداشتی و آزمایشگاهی ماند تا درباره علت حادثه و مسئولیت احتمالی عوامل دخیل در آن تصمیم‌گیری شود.

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به مشکل تعدادی از دانشجویان استعداد درخشان متقاضی ورود به دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: این دانشجویان در سال‌های گذشته بر اساس ضوابط مربوط به استعداد‌های درخشان، امکان ورود به دانشگاه فرهنگیان را بدون شرکت در کنکور و کسب رتبه کنکور داشتند، اما امسال در روز‌های پایانی فرایند پذیرش به آنان اعلام شده که باید حداقل معدل ۱۲ داشته باشند.

وی با بیان اینکه اصل تعیین حداقل معدل ۱۲ را قابل قبول می‌داند، اظهار کرد: مسئله این است که چنین شرطی باید از ابتدای فرایند پذیرش به داوطلبان اعلام می‌شد تا آنان از ضوابط جدید اطلاع داشته باشند، نه اینکه در روز‌های پایانی با این شرط مواجه شوند.

مصطفوی غمام ادامه داد: این دانشجویان با توجه به رویه سال‌های گذشته تصور می‌کردند شرایط پذیرش مانند قبل است و در روز‌های پایانی متوجه تغییر ضوابط شده‌اند؛ موضوعی که از نظر آنان، عدالت در فرایند پذیرش را با چالش مواجه کرده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حل این مشکل گفت: این موضوع را با مسئولان مربوطه مطرح و پیگیری کرده‌ایم و امیدواریم مشکل حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ نفر از این دانشجویان برطرف شود.

منبع: ایسنا