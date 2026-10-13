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پاسخ مبهم ترامپ درباره دفاع از عربستان

جوزف حبوش، خبرنگار العربیه اعلام کرد: وقتی از دونالد ترامپ، پرسیده شد که آیا ایالات متحده به دفاع از عربستان سعودی کمک خواهد کرد، پاسخ داد: «به‌زودی خواهید فهمید.»
کد خبر: ۱۳۹۸۵۸۹
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1137 بازدید
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ترامپ

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کمک آمریکا به دفاع از عربستان سعودی در برابر حملات انصارالله، پاسخی کوتاه، اما مبهم داد.

جوزف حبوش، خبرنگار العربیه اعلام کرد: وقتی از دونالد ترامپ، پرسیده شد که آیا ایالات متحده به دفاع از عربستان سعودی کمک خواهد کرد، پاسخ داد: «به‌زودی خواهید فهمید.»

منبع: انتخاب

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دونالد ترامپ آمریکا عربستان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
2
6
پاسخ
ترامپ خودش هم نمیداند چه کاری قرار است انجام بدهد اینجور مواقع جمله بزودی خواهید فهمید را میگوید
یعنی راستش خودم هم نمیدانم فعلا گیج هستم
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