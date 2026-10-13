پاسخ مبهم ترامپ درباره دفاع از عربستان

جوزف حبوش، خبرنگار العربیه اعلام کرد: وقتی از دونالد ترامپ، پرسیده شد که آیا ایالات متحده به دفاع از عربستان سعودی کمک خواهد کرد، پاسخ داد: «به‌زودی خواهید فهمید.»

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کمک آمریکا به دفاع از عربستان سعودی در برابر حملات انصارالله، پاسخی کوتاه، اما مبهم داد.

جوزف حبوش، خبرنگار العربیه اعلام کرد: وقتی از دونالد ترامپ، پرسیده شد که آیا ایالات متحده به دفاع از عربستان سعودی کمک خواهد کرد، پاسخ داد: «به‌زودی خواهید فهمید.»

منبع: انتخاب