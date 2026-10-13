معاون وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگویی ضمن اشاره به نقض تعهدات واشنگتن در یادداشت تفاهم پایان جنگ، گفت که کسی که باید در مذاکرات پایان جنگ انعطاف نشان دهد، آمریکاست، نه ایران.

به گزارش تابناک؛ کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که آمریکا یادداشت تفاهم پایان جنگ را نقض کرده و باید وضعیت را اصلاح کند. به گفته او، این ایران نیست که باید انعطاف نشان دهد.

غریب‌آبادی در گفت‌وگویی با خبرگزاری ریانووستی گفت: «این ایران نیست که باید انعطاف‌پذیر باشد، ما نیستیم که تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض کرده‌ایم؛ تفاهم‌نامه و تعهدات انجام‌شده توسط طرف مقابل نقض شده است. طبیعتا آنها باید اقدامات جبرانی برای اصلاح وضعیت و بازگشت به تعهدات خود انجام دهند.»

واشنگتن مدت کوتاهی پس از انجام شدن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که در آن مقرر شده بود تنگه هرمز طبق ترتیبات ایران و در ازای اجرای تعهدات طرف مقابل، از جمله لغو تحریم‌ها و محاصره دریایی غیرقانونی بنادر ایران بازگشایی شود، تلاش کرد کشتی‌ها را از مسیر‌های جایگزین عبور دهد که با پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح ایران مواجه شد.

نقض این تعهدات از سوی واشنگتن به موج دیگری از درگیری‌ها میان دو طرف و بسته شدن دوباره تنگه هرمز انجامید. تهران تاکید کرده است که بازگشایی تنگه منوط به اجرا شدن خواسته‌های ایران برای پایان جنگ است.

یادداشت تفاهم اسلام‌آباد فرصتی ۶۰ روزه پس از اجرای آن برای مذاکرات دو طرف پیرامون مسائل گسترده‌تر، از جمله برنامه هسته‌ای ایران فراهم می‌کرد که با توقف اجرای آن در ماه‌های اخیر، از بین رفت. تبادل پیام از طریق میانجی‌های پاکستانی و قطری ادامه داشته است.

معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین به ریانووستی گفت ایران از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای آمادگی او جهت کمک به حل‌وفصل مناقشه میان تهران و واشنگتن سپاسگزار است.

اظهارات غریب‌آبادی در پی این مطرح می‌شود که روز یکشنبه، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه گفت که پوتین با هماهنگی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، دیدگاه ایران درباره حل‌وفصل احتمالی این مناقشه را به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، منتقل کرده است.

غریب‌آبادی گفت: «روسیه همواره موضع خود را به‌روشنی بیان کرده و آن این است که این درگیری که ایالات متحده آن را برپا کرده، باید پایان یابد و این تجاوز باید متوقف شود. همچنین (مسکو) همواره آمادگی خود را برای تلاش در جهت صلح اعلام کرده است. ما سپاسگزاریم که رئیس‌جمهور روسیه، با توجه به ظرفیت عظیم این کشور، آمادگی خود را برای (کمک) در این زمینه اعلام کرده است.»