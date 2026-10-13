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تمدید مهلت ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون دانشگاه‌ها

مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تا ۲۶ مهرماه تمدید شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۸۲
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کنکور

به گزارش تابناک؛ سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مجدد مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) سراسری مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

متقاضیان تا روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اطلاعیه‌های اصلاحی، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

همچنین داوطلبانی که پیش از این ثبت‌نام کرده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند تا تاریخ اعلام‌شده اطلاعات خود را ویرایش کنند.

بر اساس تأکید سازمان سنجش، این تمدید مهلت منحصراً برای متقاضیانی است که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام نکرده‌اند.

منبع: فارس

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