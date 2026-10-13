هشدار قالیباف درباره جبهه اصلی جنگ علیه ایران

محمدباقر قالیباف با تأکید بر اینکه جنگ اقتصادی محور اصلی جنگ علیه ایران است، معیشت مردم و نیروهای مسلح را دو اولویت مهم کشور دانست و خواستار تصمیم‌گیری دقیق و هماهنگ برای ماه‌های پیش‌رو شد.

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف در نشست مشترک جمعی از وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم گفت:

مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم، ضرورت هم‌فکری و داشتن فهم مشترک از وضعیت موجود و شرایط پیش‌رو است.

شش ماه نخست سال را پشت سر گذاشته‌ایم و اکنون تجربه‌ای از این دوره در اختیار داریم؛ بر همین اساس، باید با ارزیابی دقیق اتفاقات گذشته، برای شش ماه آینده برنامه‌ریزی کنیم؛ هم دولت و هم مجلس و همه نهاد‌ها درحال تلاش و مدیریت شریط هستند و در این زمینه لازم است با نگاه دقیق‌تر و مبتنی بر ارزیابی شرایط تصمیم‌گیری کنیم.

باید مشخص کنیم که سناریوی پیش روی شش ماه آینده چیست و اگر در این خصوص اتفاق نظر داشته باشیم می‌توانیم طراحی بهتری برای آن داشته باشیم؛ در کنار موضوعاتی مانند جبران خسارت‌ها، تأمین مواد اولیه و مسائل بخش صنعت، ارتقا سطح معیشت مردم و نیرو‌های مسلح دو اولویت مهم هستند که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرند.

نخستین موضوع این است که تصمیماتی که می‌گیریم، باید به‌گونه‌ای باشند که سفره مردم آخرین جایی باشد که تحریم و جنگ بر آن اثر می‌گذارد و نیز اولین جایی باشد که تصمیم درست مدیریتی بر آن اثر مثبت دارد؛ در این زمینه باید درست و دقیق هدف‌گذاری کنیم و منابع را به سمت نقطه‌ای که می‌خواهیم، هدایت کنیم.

به‌عنوان کسی که از روز‌های اول انقلاب تاکنون در بحران‌ها مدیریت بحران کرده و مدیریت را در بحران آموخته است، با تمام وجود می‌گویم که در زمان بحران، بزرگ‌ترین فرصت‌ها برای ما وجود دارد و نباید از این موضوع غفلت کنیم.

امروز جنگ اقتصادی از جنگ‌های شناختی، نظامی و سایبری مهم‌تر است و جنگ اقتصادی محور اصلی جنگ علیه ما است؛ در جنگ اقتصادی، چالش اصلی ما، چالش تصمیم‌گیری، مدیریت و حکمرانی باثبات است.

در شرایط جنگی باید مسئولیت بپذیریم، تصمیم بگیریم و شجاعانه از کسی که کار می‌کند دفاع کنیم، تردید نکنید اگر در این جمع با هماهنگی پیش برویم، می‌توانیم با هم‌افزایی، مجلس و دولت را در زمینه اقتصادی در یک محور قرار دهیم و روبه‌جلو حرکت کنیم.

در حال حاضر مهم‌ترین اولویت در همه تصمیم‌گیری‌ها، معیشت مردم و نیرو‌های مسلح است؛ باید کاری کنیم که معیشت مردم آخرین جایی باشد که از فشار جنگ و تحریم آسیب می‌بیند و اولین ثمر مثبت تصمیمات نیز بر روی سفره مردم باشد. این نگاه باید در رشد اقتصادی، بازسازی و تأمین نقدینگی بخش صنعت هم وجود داشته باشد.