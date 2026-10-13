امیر تتلو کجاست؟ / پرونده در انتظار تصمیم نهایی

با گذشت ماه‌ها از طرح موضوع پذیرش توبه امیرحسین مقصودلو، معروف به امیر تتلو، هنوز خبر رسمی و قطعی از آزادی او منتشر نشده است.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، انتشار تصاویر قدیمی و ادعاهای تأییدنشده در شبکه‌های اجتماعی طی روزهای اخیر بار دیگر موضوع آزادی این خواننده را به صدر اخبار بازگردانده؛ در حالی که بر اساس آخرین اظهارات وکلای او، پرونده همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی است.

نام امیر تتلو در روزهای اخیر بار دیگر با خبرهایی درباره احتمال آزادی و برخورداری از عفو در فضای مجازی مطرح شده است؛ خبرهایی که در مدت کوتاهی دست‌به‌دست شدند و حتی برخی کاربران را به این نتیجه رساندند که آزادی او قطعی شده است. با این حال، پیگیری‌های منتشرشده از سوی برخی رسانه‌ها و اظهارات وکلای این خواننده، تصویر متفاوتی از وضعیت پرونده ارائه می‌دهد.

ماجرا از انتشار مطالبی در صفحات مجازی منتسب به تتلو آغاز شد؛ مطالبی که از گفت‌وگوهای مثبت با مقام‌های قضایی و احتمال آزادی او حکایت داشت. در ادامه، ادعاهایی درباره برخورداری او از عفو نیز منتشر شد. اما خواهر تتلو خبر آزادی برادرش را تکذیب کرد و توضیح داد که برخی تصاویر بازنشرشده مربوط به گذشته است.

از سوی دیگر، یک خبرگزاری در گزارشی در نیمه مهرماه اعلام کرد که تا زمان انتشار آن گزارش، هیچ ابلاغ یا سند مکتوبی درباره آزادی، عفو یا تغییر وضعیت قضایی تتلو به وکلای او ارائه نشده است. یکی از وکلای او نیز در واکنش به شایعات اخیر تأکید کرد که تاکنون اعلام کتبی و قطعی درباره آزادی موکلش دریافت نکرده‌اند.

پرونده تتلو در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

به گفته یک حقوقدان، برای درک وضعیت فعلی امیر تتلو، باید میان دو بخش اصلی پرونده قضایی او تفاوت قائل شد؛ چراکه هر یک روند و آثار حقوقی جداگانه‌ای دارند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های پرونده به اتهام توهین به مقدسات مربوط می‌شود؛ پرونده‌ای که پس از طی مراحل قضایی به صدور حکم اعدام انجامید و حکم صادرشده نیز در مرحله‌ای از رسیدگی مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفت.

پس از آن، موضوع توبه تتلو در دادگاه مطرح شد. عاطفه حاذق، یکی از وکلای او، پیش‌تر اعلام کرده بود که توبه موکلش در دادگاه کیفری یک احراز شده و پرونده برای طی مراحل بعدی و تصمیم‌گیری نهایی به ریاست قوه قضائیه ارسال شده است.

این حقوقدان می‌گوید: با این حال، پذیرش توبه در مرحله دادگاه را نباید با لغو قطعی حکم یا صدور مجوز آزادی یکسان دانست. برای مشخص شدن آثار نهایی این موضوع، تصمیم مراجع ذی‌صلاح و اعلام رسمی نتیجه ضروری است.

تا زمان تنظیم این گزارش نیز خبر مستندی درباره ابلاغ تصمیم نهایی در این زمینه منتشر نشده است.

محکومیت ۱۰ سال حبس؛ پرونده‌ای جدا از موضوع توبه

بخش دیگر پرونده امیر تتلو به اتهام تشویق به فساد و فحشا مربوط است که برای آن به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. این محکومیت از نظر حقوقی جدا از پرونده اتهام توهین به مقدسات است و نباید تحولات مربوط به یکی از این پرونده‌ها را به معنای پایان یافتن پرونده دیگر تلقی کرد.

در ماه‌های گذشته، وکلای تتلو از پیگیری درخواست‌هایی با هدف تغییر شرایط اجرای محکومیت، از جمله آزادی مشروط، مرخصی و رأی باز خبر داده‌اند. با این حال، پیگیری یا ثبت درخواست به‌تنهایی به معنای موافقت با آن نیست و تا زمان اعلام نتیجه رسمی نمی‌توان درباره سرنوشت این درخواست‌ها اظهارنظر قطعی کرد.

احتمال آزادی وجود دارد؟

از نظر حقوقی، بررسی درخواست‌های مربوط به عفو یا آزادی تابع ضوابط و تصمیم مراجع ذی‌صلاح است؛ اما درباره پرونده تتلو، آنچه تاکنون به‌طور مستند اعلام شده، با ادعای آزادی قطعی تفاوت دارد.

در واقع، انتشار خبر درباره گفت‌وگوهای احتمالی با مقام‌های قضایی، طرح درخواست عفو یا پذیرش توبه در یک مرحله از رسیدگی، هیچ‌کدام به‌تنهایی به معنای صدور مجوز آزادی نیستند. برای اعلام چنین خبری باید تصمیم نهایی و ابلاغ رسمی آن احراز شود.

همین تفاوت میان روند رسیدگی قضایی و برداشت‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، باعث شده است که هر خبر تازه درباره تتلو با موجی از گمانه‌زنی‌ها همراه شود؛ گمانه‌زنی‌هایی که گاه پیش از انتشار اطلاعات مستند، به‌عنوان خبر قطعی بازنشر می‌شوند.

وضعیت فعلی چه می‌گوید؟

درباره محل نگهداری تتلو، گزارش‌های پیشین از زندان تهران بزرگ حکایت داشته‌اند؛ با این حال، در تازه‌ترین گزارش‌های بررسی‌شده، اطلاعیه رسمی جدیدی درباره تغییر محل نگهداری یا جزئیات وضعیت فعلی او منتشر نشده است. از این رو، نمی‌توان بدون اطلاعات تازه، درباره شرایط کنونی او فراتر از داده‌های موجود اظهارنظر کرد.

آنچه در حال حاضر می‌توان با اتکا به اطلاعات منتشرشده گفت، این است که خبر آزادی امیر تتلو تأیید نشده و پرونده او همچنان با موضوعات حقوقی حل‌نشده روبه‌روست. از یک سو، پذیرش توبه در مرحله دادگاه به‌عنوان یکی از تحولات مهم پرونده مطرح شده و از سوی دیگر، تصمیم نهایی درباره آثار حقوقی آن و درخواست‌های مرتبط با آزادی، نیازمند اعلام رسمی است.