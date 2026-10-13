عکس: دیدار تیم های تراکتور ایران و الشمال قطر

تراکتور ایران در دومین دیدار خود در فصل جاری لیگ نخبگان آسیا برابر الشمال قطر به تساوی بدون گل رسید. این مسابقه به دلیل محرومیت تیم‌های ایرانی از میزبانی در داخل کشور، در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط برگزار شد و تراکتور نخستین امتیازش را کسب کرد.