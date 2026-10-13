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سرقت مسلحانه از خانه زوج سالمند با خودروی دزدی

اعضای یک باند چهار نفره که با استفاده از خودروی سرقتی و سلاح جنگی به خانه یک زوج سالمند دستبرد زده بودند، از سوی پلیس آگاهی تهران دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۷۴
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بازداشت

به گزارش تابناک؛ سرهنگ اصغر خدایی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به دستگیری اعضای باند ۴ نفره سرقت مسلحانه توسط اداره یکم پلیس آگاهی تهران افزود: اعضای این باند دو مرد و دو زن بودند که یکی از زنان در اقدام مجرمانه یک دستگاه خودرو ال ۹۰ را درحالی که راننده به بهانه خرید آب معدنی یا آبمیوه از ماشین پیاده شده بود، پشت ماشین نشسته و خودرو را سرقت کرده بود.

وی ادامه داد: خودروی مسروقه توسط این زن به دو سارق سابقه دار داده می‌شود و در نهایت به همراه سلاح جنگی برای سرقت مسلحانه از یک واحد مسکونی ویلایی براساس شناخت و اطلاعاتی که از مالک داشتند، اقدام می‌کنند.

وی گفت: با برنامه‌ریزی، دو نفره به خانه مذکور مراجعه کرده، زنگ درب را می‌زنند و وارد منزل آقا و خانم مسن می‌شوند و مقادیر زیادی طلا و ساعت‌های با ارزش سرقت و محل را ترک می‌کنند.

وی افزود: با تلاشی که همکاران در محل وقوع جرم انجام و سرنخ‌ها پیدا کردند، موفق شدند افراد نقش داشته در این سرقت را دستگیر و بخش قابل توجهی از اموالی که از منزل شاکی سرقت شده را کشف کنند که در اولین فرصت به آنها تحویل داده می‌شود.

خدایی ادامه داد: ساعت‌های رولکس و با ارزش فروخته شده و فردی که خریداری کرده دستگیر شده، البته اطلاعی از مسروقه بودن نداشته و همکاری را انجام داده و ساعت‌ها را تحویل داده است و طلا‌ها نیز در دست پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه یکی از سارقان سابقه قبلی ارتکاب قتل نیز داشته افزود: سارقان حین سرقت سلاح گرم با فشنگ همراه داشتند و از آن به عنوان وسیله تهدید استفاده کردند. اگرچه تیراندازی نکردند، اما از نظر ما سرقت مسلحانه است.

وی بااشاره به جمع آوری سلاح غیرمجاز گفت: بخشی از سلاح‌های غیرمجاز بخصوص سلاح‌های جنگی بصورت قاچاق وارد می‌شود و پلیس فعالیت گسترده روی آن انجام می‌دهد و موضوع جمع آوری سلاح غیرمجاز در دستورکار فراجاست.

خدایی در عین حال به شهروندان توصیه کرد که موقع پیاده شدن از خودرو نباید ماشین را روشن بگذارند. همچنین از باز کردن سریع درب منزل به روی افراد ناشناس پرهیز کرده، ابتدا سوال پرسید بعد از اطمینان درب را باز کنند.

منبع: ایسنا

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سرقت مسلحانه زوج سالمند سارقان
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