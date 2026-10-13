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زمان بازی‌های استقلال و تراکتور تغییر کرد

برنامه مسابقات استقلال و تراکتور در لیگ برتر تغییر کرد و سازمان لیگ از جابه‌جایی زمان چند دیدار این دو تیم و تعویق مسابقات هفته یازدهم نمایندگان آسیایی ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۷۱
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بازی فوتبال

به گزارش تابناک؛ با وضع تحریم‌های ناجوانمردانه علیه صنعت پروازی کشورمان، سفر‌های نمایندگان ایران در رقابت‌های لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دو آسیا با دشواری‌های بسیاری مواجه شده به طوریکه سفر رفت و برگشت دو تیم گل گهرسیرجان و تراکتور در این رقابت‌ها وقت و انرژی زیادی از بازیکنان و کادرفنی این دو تیم گرفته و عملا برگزاری مسابقات هفته نهم این دو تیم طبق برنامه قبلی با دشواری‌هایی مواجه بود.

به این ترتیب سازمان لیگ علیرغم اینکه امکان برگزاری برنامه مسابقات اعلام شده قبلی را داشت، اما با رویکرد ملی و به جهت کمک به نمایندگان کشورمان در رقابت‌های آسیایی، حضور قدرتمندانه آنها در این مسابقات و البته رعایت عدالت رقابتی در لیگ داخلی، ناگزیر به تغییر زمان برخی مسابقات لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته نهم

مسابقه دوتیم ملوان بندرانزلی - تراکتور تبریز از روز شنبه ۲۵ مهر به ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۲۶ مهرماه موکول می‌گردد.

دیدار دو تیم استقلال – گل گهرسیرجان از روز یکشنبه ۲۶ مهر ماه به ساعت ۱۷:۴۵ دوشنبه ۲۷ مهرماه موکول می‌گردد.

هفته دهم

دیدار دو تیم تراکتور تبریز- صنعت نفت آبادان به جای چهارشنبه ۲۹ مهر به ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۳۰ مهر موکول می‌شود.

دیدار دو تیم چادرملو اردکان – استقلال به جای پنجشنبه ۳۰ مهر به ساعت ۱۶:۴۵ روز جمعه اول آبان موکول می‌شود.

همچنین با توجه به برگزاری هفته یازدهم لیگ برتر در حدفاصل هفته‌های سوم و چهارم لیگ‌های آسیایی و دشواری‌های سفر نمایندگان کشورمان با عنایت به شرایط پروازی موجود، دیدار‌های هفته یازدهم نمایندگان ایران در آسیا به شرح زیر لغو و به تاریخ دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول می‌گردد.

پنجشنبه ۷ آبان

فجرشهید سپاسی – تراکتور تبریز

جمعه ۸ آبان

استقلال – شمس آذر قزوین

شنبه ۹ آبان

صنعت نفت آبادان – گل گهرسیرجان

بدیهی است نتایج نمایندگان کشورمان و حضور موفقیت آمیز آنها در رقابت‌های آسیایی در تعیین تعداد سهمیه‌های فوتبال ایران در رقابت‌های لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دو آسیا در فصول آتی تاثیرگذار است.

ضمناً سازمان لیگ فوتبال ایران از حریفان لیگ برتری نمایندگان کشورمان در این سه هفته که با نگاه ملی با تغییرات فوق موافقت کردند، قدردانی می‌نماید.

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال

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لیگ برتر تغییر زمان لیگ استقلال تراکتور
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