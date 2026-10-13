عکس: تعطیلی سواحل کالیفرنیا در پی طوفان حاره‌ای «راشل»

امواج سهمگین ناشی از طوفان حاره‌ای “راشل”، سواحل کالیفرنیا را در هم کوبید. این امواج قدرتمند که در اثر این طوفان ایجاد شده‌اند، به خانه‌های ساحلی خسارت وارد کرده و منجر به تعطیلی سواحل در امتداد نوار ساحلی کالیفرنیا شده است.