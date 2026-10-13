به گزارش تابناک؛ شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: در پی دریافت یک هشدار ناشناس درباره وجود بمب ‌در هواپیمای شرکت دلتا که از ایالات متحده وارد فرودگاه بن‌گوریون شده بود، این هواپیما به محلی دور منتقل و در حال حاضر تحت بازرسی است.

طبق گزارش کانال ۱۴ عبری، مقامات فرودگاه بلافاصله واکنش نشان دادند و به سرعت مسافران را تخلیه کرده و هواپیما را به یک منطقه یا باند جداگانه دور از ترمینال اصلی منتقل کردند. در آنجا، تیم‌های امنیتی و خنثی‌سازی بمب، جستجوی کامل هواپیما و اطراف آن را آغاز کردند.

اداره فرودگاه‌های اسرائیل بعداً تأیید کرد که این حادثه بدون یافتن هیچ چیز غیرعادی به پایان رسیده است و بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد که در آن آمده بود: «این حادثه بدون هیچ یافته غیرمعمولی پایان یافت و عملیات به حالت عادی بازگشته است.»

ارزیابی‌های اولیه از همان ابتدا نشان می‌داد که این گزارش ممکن است یک هشدار کاذب یا یک فریب بوده باشد و هیچ خطر فوری برای مسافران یا خدمه گزارش نشده است.

شرکت هواپیمایی دلتا، پس از تعلیق بیش از ۶ ماه به دلیل جنگ با ایران و تهدیدات موشکی که قبلاً حریم هوایی اسرائیل را بسته بود، ماه گذشته پروازهای مستقیم خود بین نیویورک و فرودگاه بن گوریون را از سر گرفته بود.

منبع: ایسنا