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فرود اضطراری هواپیمای آمریکایی در تل‌آویو

منابع عبری گزارش دادند پرواز شرکت دلتا از مبدا آمریکا به فرودگاه بن‌گوریون، هدف یک هشدار ناشناس مبنی بر بمب‌گذاری قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۶۸
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فرود اضطراری

به گزارش تابناک؛ شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: در پی دریافت یک هشدار ناشناس درباره وجود بمب ‌در هواپیمای شرکت دلتا که از ایالات متحده وارد فرودگاه بن‌گوریون شده بود، این هواپیما به محلی دور منتقل و در حال حاضر تحت بازرسی است. 

طبق گزارش کانال ۱۴ عبری، مقامات فرودگاه بلافاصله واکنش نشان دادند و به سرعت مسافران را تخلیه کرده و هواپیما را به یک منطقه یا باند جداگانه دور از ترمینال اصلی منتقل کردند. در آنجا، تیم‌های امنیتی و خنثی‌سازی بمب، جستجوی کامل هواپیما و اطراف آن را آغاز کردند.

اداره فرودگاه‌های اسرائیل بعداً تأیید کرد که این حادثه بدون یافتن هیچ چیز غیرعادی به پایان رسیده است و بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد که در آن آمده بود: «این حادثه بدون هیچ یافته غیرمعمولی پایان یافت و عملیات به حالت عادی بازگشته است.»

ارزیابی‌های اولیه از همان ابتدا نشان می‌داد که این گزارش ممکن است یک هشدار کاذب یا یک فریب بوده باشد و هیچ خطر فوری برای مسافران یا خدمه گزارش نشده است.

شرکت هواپیمایی دلتا، پس از تعلیق بیش از ۶ ماه به دلیل جنگ با ایران و تهدیدات موشکی که قبلاً حریم هوایی اسرائیل را بسته بود، ماه گذشته پروازهای مستقیم خود بین نیویورک و فرودگاه بن گوریون را از سر گرفته بود.
منبع: ایسنا

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فرود اضطراری هواپیما هواپیمای آمریکا تل آویو هشدار فرودگاه بن گوریون
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
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پاسخ
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