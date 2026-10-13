قیمت طلا و سکه امروز ۲۱ مهر؛ سکه امامی ۴.۷ میلیون تومان آب رفت!  

قیمت طلا و سکه امروز یکپارچه سرخ شد و ریزش سنگینی داشت؛ به طوری که امروز برخلاف آرامش دیروز، به فاز فشار فروش شدید وارد شد و سکه طرح جدید با ثبت ۲۶۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، بیشترین ریزش را در میان تمام دارایی‌ها به نام خود کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز ۲۱ مهر ۱۴۰۵، روزی به‌شدت کاهشی را پشت سر گذاشت به طوری که بر اساس نرخ‌های اعلامی، سکه امامی با ثبت قیمت ۲۶۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، نسبت به روز گذشته ۲۶۵ میلیون تومان شد که حدود ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان کاهش داشته است و بیشترین ریزش را در میان تمام دارایی‌های بازار به نام خود ثبت کرد. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار با نرخ ۲۵ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۲۶ تومان، نسبت به ۲۶ میلیون و ۱۰۴ هزار تومان دیروز، حدود ۳۷۸ هزار تومان ارزان‌تر شد . البته در بازارهای جهانی، انس طلا با نرخ ۴,۱۹۰ دلار، نسبت به ۴,۱۷۹ دلار دیروز، ۱۱ دلار رشد داشت که این یعنی بازار جهانی و بازار داخلی، امروز در دو جهت مخالف حرکت کردند!

قیمت سکه امامی یا طرح جدید روز گذشته ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان بود درحالی که امروز ۲۶۰,۴۵۰,۰۰۰ هزارتومان شد که ۴,۵۵۰,۰۰۰ هزارتومان ریزش کرد همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار دیروز ۲۶,۱۰۴,۰۰۰ هزارتومان بود که امروز ۲۵,۷۲۶,۰۲۶ هزارتومان شد که ۳۷۷,۹۷۴ هزارتومان افت کرد و هر گرم طلای ۲۴ عیار حدود ۳۴,۸۰۲,۰۰۰ شد که نسبت به دیروز ک8ه ۳۴,۳۰۱,۳۶۸ بود حدود ۵۰۰,۶۳۲ هزارتومان پایین آمد.

فشار فروش شروع شد!

سکه بهار آزادی یا طرح قدیم دیروز ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون بود اما امروز به ۲۵۳,۱۰۰,۰۰۰ هزارتوماهن رسید که ۳,۹۰۰,۰۰۰ هزارتومان ارزان تر شد همچنین نیم سکه دیروز ۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰ هزارتومان بود درحالیکه امروز به ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان رسید که کاهش ۵۰۰,۰۰۰ هزارتومانی را تجربه کرد . همچنین قیمت ربع سکه دیروز۷۴,۵۰۰,۰۰۰ هزارتومان بود درحالی که امروز ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ قیمت خورد و افت ۷۰۰,۰۰۰ هزارتومانی داشت اما سکه گرمی با قیمت ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ بدون تغییر به مسیر خود ادامه داد و تنها انس طلا بود که روز گذشته ۴,۱۷۹ دلار بود و امروز با قیمت ۴,۱۹۰ برخلاف مسیر سکه ها صعودی شد .

اما نکته مهم اینجاست که برخلاف روز گذشته که کاهش‌ها ملایم بودند امروز شدت افت چند برابر شده است و بازار امروز از آرامش خارج شد و وارد فاز فشار فروش شدیدتری شد به طوری که روز گذشته بازار در حال استراحت بود و کاهش‌ها ملایم و کنترل‌شده بود اما امروز، افت انس جهانی در روز قبل اثر خود را با یک روز تأخیر بر بازار داخلی گذاشت و فضای انتظار برای اصلاح بیشتر را در میان فعالان بازار ایجاد کرد.

دربین سکه ها، سکه امامی قرعه دار بیشترین کاهش قیمت و پس از آن سکه بهار آزادی ، ربع سکه و درنهایت نیم سکه ریزش را تجربه کردند و می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که هرچه سکه بزرگ‌تر و پرحباب‌تر، افت شدیدتر داشته است.

آیا وقت خرید است یا انتظار؟

به نظر می رسد که سکه امامی و بهار آزادی به‌دلیل حباب بالاتر، نقدشوندگی بیشتر و وزن بیشتر، در برابر فشار فروش حساس‌ترند در مقابل، سکه گرمی که کمترین حباب و کمترین وزن را دارد همچنان بدون تغییر در جای خود ایستاده است و اما انس جهانی تنها بخش صعودی بازار بود که از ۴,۱۷۹ دلار دیروز به ۴,۱۹۰ دلار امروز رسید و رشد ۱۱ دلاری را ثبت کرد که نشان می دهد بازار داخلی معمولاً با یک روز تأخیر به تغییرات انس جهانی واکنش نشان می‌دهد به طوری که دیروز انس افت کرد و امروز بازار داخلی آن را جبران کرد.

همچنین کاهش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نشات گرفته از کاهش نرخ ارز یا انتظار برای کاهش آن است که این یکی از عوامل کلیدی نرخ‌گذاری بازار داخلی است البته بخشی از افت امروز، نتیجه‌ی فروش صاحبان موقعیت برای نقد کردن سود است. بنابراین بازار داخلی، بیش از آنکه به انس جهانی وابسته باشد، به نرخ ارز و انتظارات داخلی حساس است.

روند نزولی ادامه دارد؟

به نظر می رسد اما تثبیت قیمت‌ها در محدوده‌ی فعلی با نوسان ملایم را در پیش داشته باشیم چرا که انس جهانی امروز رشد کرده و این می‌تواند فردا سبب توقف افت شود همچنین طلای خام به سطحی رسیده که تقاضای خرید می‌تواند فعال شود همچنین نبود شوک سیاسی و اقتصادی جدید هم به این مسائل دامن زده است بنابراین انتظار می‌رود بازار حداقل بخشی از افت امروز را جبران کند یا در محدوده‌ی فعلی تثبیت شود.

اما اگر نرخ ارز کاهش بیشتری داشته باشد یا فشار فروش تقاضای کوتاه‌مدت ادامه پیدا کند ممکن است افت ادامه پیدا کند به‌ویژه در سکه‌های پرحباب مانند امامی و بهار آزادی .

سناریوی ضعیف تر هم این است که اگر سیگنال مثبتی از بازارهای جهانی یا نرخ ارز مخابره شود مانند رشد مضاعف انس یا افزایش تقاضای سرمایه‌ای فصلی، بازار می‌تواند به‌سرعت مسیر خود را تغییر دهد.