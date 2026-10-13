سرقت مسلحانه برای انتقام از پسر صاحبخانه!

دو سارق نقاب‌دار که با انگیزه انتقام‌گیری از پسر صاحبخانه نقشه سرقت را طراحی کرده بودند، با ورود مسلحانه به خانه‌ای در شهرک راه‌آهن، دست‌وپای ساکنان را بستند و با سرقت طلا و ساعت‌های گران‌قیمت گریختند.

به گزارش تابناک؛ نقشه انتقام‌گیری از پسر صاحبخانه با سرقت مسلحانه از خانه او همراه شد. در پی وقوع یک فقره سرقت از منزل در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ در محدوده شهرک راه‌آهن، مأموران با حضور در محل و بررسی صحنه جرم، تحقیقات خود را برای شناسایی عاملان این سرقت آغاز کردند.

بررسی‌های اولیه نشان داد ۲ سارق نقاب‌دار که یک قبضه سلاح کمری به همراه داشتند، وارد منزل شده و پس از بستن دست و پای صاحبان خانه اقدام به جستجوی منزل و سرقت تعداد زیادی ساعت مچی و مقداری طلاجات کرده و سپس از محل متواری شده‌اند.

در جریان بررسی‌های تخصصی، مأموران به سرنخ‌هایی درباره یک دستگاه خودروی ال‌۹۰ دست یافتند که در ارتباط با این سرقت مورد استفاده قرار گرفته بود. با بررسی شماره پلاک خودرو مشخص شد این وسیله نقلیه ۲ روز پیش از وقوع سرقت در محدوده شهریار به سرقت رفته است.

تحقیقات بعدی نشان داد سارق خودرو با ترفندی از پیش طراحی‌شده اقدام به سرقت این وسیله نقلیه کرده است. به این ترتیب که فردی با معرفی خود به عنوان مسافر، از راننده اسنپ درخواست می‌کند در حاشیه اتوبان آزادگان برای خرید آب معدنی توقف کند. پس از پیاده شدن راننده برای تهیه آب معدنی، این فرد خودرو را سرقت کرده و آن را در اختیار سارقان منزل قرار می‌دهد.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، سارقان با اطلاع از اختلاف قبلی میان خود و پسر صاحبخانه و با هدف انتقام‌گیری وارد منزل شده بودند. با این حال، فرد مورد نظر هنگام وقوع سرقت در منزل حضور نداشته است. سارقان نیز با استفاده از این فرصت اموال موجود در خانه را به سرقت برده و از محل فرار کرده‌اند.

منبع: تسنیم