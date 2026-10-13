En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

سرقت مسلحانه برای انتقام از پسر صاحبخانه!

دو سارق نقاب‌دار که با انگیزه انتقام‌گیری از پسر صاحبخانه نقشه سرقت را طراحی کرده بودند، با ورود مسلحانه به خانه‌ای در شهرک راه‌آهن، دست‌وپای ساکنان را بستند و با سرقت طلا و ساعت‌های گران‌قیمت گریختند.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۶۲
| |
107 بازدید
سرقت

به گزارش تابناک؛ نقشه انتقام‌گیری از پسر صاحبخانه با سرقت مسلحانه از خانه او همراه شد. در پی وقوع یک فقره سرقت از منزل در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ در محدوده شهرک راه‌آهن، مأموران با حضور در محل و بررسی صحنه جرم، تحقیقات خود را برای شناسایی عاملان این سرقت آغاز کردند.

بررسی‌های اولیه نشان داد ۲ سارق نقاب‌دار که یک قبضه سلاح کمری به همراه داشتند، وارد منزل شده و پس از بستن دست و پای صاحبان خانه اقدام به جستجوی منزل و سرقت تعداد زیادی ساعت مچی و مقداری طلاجات کرده و سپس از محل متواری شده‌اند.

در جریان بررسی‌های تخصصی، مأموران به سرنخ‌هایی درباره یک دستگاه خودروی ال‌۹۰ دست یافتند که در ارتباط با این سرقت مورد استفاده قرار گرفته بود. با بررسی شماره پلاک خودرو مشخص شد این وسیله نقلیه ۲ روز پیش از وقوع سرقت در محدوده شهریار به سرقت رفته است.

تحقیقات بعدی نشان داد سارق خودرو با ترفندی از پیش طراحی‌شده اقدام به سرقت این وسیله نقلیه کرده است. به این ترتیب که فردی با معرفی خود به عنوان مسافر، از راننده اسنپ درخواست می‌کند در حاشیه اتوبان آزادگان برای خرید آب معدنی توقف کند. پس از پیاده شدن راننده برای تهیه آب معدنی، این فرد خودرو را سرقت کرده و آن را در اختیار سارقان منزل قرار می‌دهد.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، سارقان با اطلاع از اختلاف قبلی میان خود و پسر صاحبخانه و با هدف انتقام‌گیری وارد منزل شده بودند. با این حال، فرد مورد نظر هنگام وقوع سرقت در منزل حضور نداشته است. سارقان نیز با استفاده از این فرصت اموال موجود در خانه را به سرقت برده و از محل فرار کرده‌اند.

منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
سرقت مسلحانه انتقام صاحبخانه
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
وزیر اقتصاد کمر کشور را شکست / تصمیم جنگ و صلح با مجلس نیست / در شرایط جنگی تیشه به ریشه‌ کشور نزنیم
کنایه‌های هستی مهدوی‌فر به سفیر ژاپن؛ ماجرای ویدئوی جنجالی چیست؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طالبان از صاحبخانه‌ها هم کرایه می‌گیرند
دستگیری باند مسلح سرقت موتورسیکلت در مازندران
تصاویر کشتار مرگبار در طلافروشی؛ اهواز نیست! +18
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۲۷ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۵ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۸ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۸ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۵ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۶۲ نظر)
رئیس‌جمهور برای ترمیم کابینه کوتاه نمی‌آید / مجلس میدری را استیضاح می‌کند  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rpS
tabnak.ir/005rpS