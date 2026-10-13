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اعتراض استقلال علیه برنامه‌های فوتبالی صداوسیما

استقلال به نحوه عملکرد برخی برنامه‌های فوتبالی صداوسیما اعتراض کرد و هشدار داد که در صورت تداوم رویکرد فعلی، شیوه تعامل رسانه‌ای خود با برنامه‌های مورد انتقاد را بازنگری خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۵۷
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لوگو استقلال

به گزارش تابناک؛ پیروزی شب گذشته آبی‌پوشان مقابل الغرافه قطر در لیگ نخبگان آسیا، می‌توانست بهانه‌ای برای شادی مشترک فوتبال‌دوستان ایران باشد؛ اما آنچه در برخی برنامه‌های تخصصی فوتبالی رسانه ملی و پلتفرم‌های ورزشی مشاهده شد، به‌جای تمرکز متناسب بر این موفقیت، پرداختن گسترده به موضوعات حاشیه‌ای، از جمله موشکافی قرارداد یاسر آسانی و مسائل مرتبط با سفر تیم بود.

این رویکرد پرسش‌هایی جدی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد:

اول؛ استقلال در لفظ نماینده ایران است، ظاهراً نه در باطن!

اگر استقلال در رقابت‌های آسیایی نماینده ایران است، چرا هنگام پیروزی و کسب افتخار، این جایگاه آن‌گونه که انتظار می‌رود مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟ نمایندگی ایران نباید صرفاً عنوانی تشریفاتی باشد که در معرفی مسابقات به کار می‌رود، اما هنگام موفقیت، زیر سایه حواشی و موضوعات فرعی قرار گیرد.

دوم؛ سیاست برنامه‌سازی رسانه ملی به کدام سو می‌رود؟

مدت‌هاست که در بخشی از برنامه‌های فوتبالی رسانه ملی، نوعی جهت‌گیری در انتخاب سوژه‌ها و نحوه پرداختن به باشگاه استقلال مشاهده می‌شود؛ رویکردی که از نگاه باشگاه، با انتظار از یک رسانه فراگیر برای رعایت انصاف، توازن و مسئولیت حرفه‌ای همخوانی ندارد.

رسانه ملی باید متعلق به همه مردم و بازتاب‌دهنده موفقیت‌های ورزش ایران باشد. نمی‌توان از یک باشگاه انتظار داشت در میدان بین‌المللی برای اعتلای نام ایران تلاش کند، اما در بازتاب رسانه‌ای موفقیت‌هایش، شاهد رویکردی باشد که اصل دستاورد را به حاشیه می‌راند. مگر نه این است که موفقیت تیم‌های ایرانی در رقابت‌های آسیایی مسبب افزایش سهمیه ایران خواهد بود؟

باشگاه استقلال بر این باور است که در صورت تداوم چنین رویه‌ای، بازنگری جدی در نحوه تعامل رسانه‌ای با برنامه‌هایی که اصول انصاف و توازن حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

تعامل سازنده نیازمند احترام متقابل و رعایت اصول حرفه‌ای از سوی همه طرف‌هاست.

سوم؛ چرا پیگیری پرواز مستقیم استقلال به قطر به مذاق برخی خوش نیامده است؟

فراهم‌شدن پرواز مستقیم تیم استقلال به قطر، حاصل پیگیری و مساعدت مسئولان باشگاه برای تسهیل سفر و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای تیم بود. این اقدام در راستای منافع ورزشی باشگاه و با هدف کمک به آمادگی بهتر بازیکنان انجام شد.

اکنون این پرسش مطرح است؛ آیا تلاش برای بهبود شرایط سفر یک تیم ایرانی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و پیگیری مطالبات حرفه‌ای باشگاه، ایرادی دارد؟ آیا در موضوع پرواز مستقیم استقلال به قطر، حق تیم دیگری تضییع شده است؟ اگر تخلف یا تضییع حقی صورت گرفته، انتظار می‌رود منتقدان به‌جای طرح ابهامات و حاشیه‌سازی، مستندات و دلایل روشن خود را ارائه کنند.

پیگیری یک حق، نه تخلف است و نه امتیازی غیرقانونی؛ بلکه وظیفه مدیرانی است که برای منافع مجموعه خود مسئولیت پذیرفته‌اند. بهتر است به‌جای زیر سؤال بردن اصل تلاش برای بهبود شرایط، درباره واقعیت‌ها و مستندات سخن بگوییم.

چهارم؛ بیاییم بر اساس واقعیت‌ها برنده بازی باشیم، نه در حاشیه‌ها

باشگاه استقلال نه از نقد قرارداد بازیکنان خود هراسی دارد و نه خواهان مصونیت از پرسشگری رسانه‌ای است. با این حال، انتظار می‌رود نقد‌ها بر پایه اطلاعات دقیق، مستندات روشن و رعایت تناسب حرفه‌ای مطرح شوند. پیروزی در میدان مسابقه باید محور اصلی تحلیل باشد و موضوعات دیگر، در جایگاه واقعی خود مورد بررسی قرار گیرند.

مردمی که با مشکلات اقتصادی فراوان روبه‌رو هستند، شایسته آن‌اند که رسانه‌ها لحظات شادی‌آفرین ورزش را نیز به رسمیت بشناسند. شاید پیروزی استقلال مشکلات آنان را حل نکند، اما می‌تواند برای دقایقی لبخند و امید را به خانه‌هایشان ببرد. نباید اجازه داد اختلافات و حواشی، این فرصت را از مردم بگیرد.

پنجم؛ استقلال به اصول جوانمردی پایبند است، اما از حقوق خود نیز دفاع می‌کند

باشگاه استقلال ضمن پایبندی کامل به اصول جوانمردانه، اخلاق حرفه‌ای و احترام به رقبا، تأکید می‌کند که این رویکرد به معنای چشم‌پوشی از حقوق قانونی باشگاه نیست.

از این رو، باشگاه استقلال ضمن محفوظ دانستن حق پاسخ‌گویی و دفاع از اعتبار و منافع خود، پیگیری قانونی مواردی را که متضمن تخلف، نشر مطالب خلاف واقع یا خدشه به حقوق و اعتبار باشگاه باشد، از طریق مراجع ذی‌صلاح در دستور کار قرار خواهد داد.

بدیهی است تشخیص و پیگیری هر مورد، بر اساس مستندات و ضوابط قانونی انجام می‌شود.

در پایان، بار دیگر تأکید می‌کنیم که استقلال در میدان آسیا برای سربلندی فوتبال ایران تلاش می‌کند و انتظار دارد موفقیت‌هایش نیز با نگاهی منصفانه و مسئولانه بازتاب یابد.

استقلال نماینده ایران است؛ این عنوان باید در عمل نیز محترم شمرده شود.

روابط‌عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران

منبع: سایت رسمی باشگاه استقلال

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برچسب ها
باشگاه استقلال صداوسیما رسانه ملی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
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پاسخ
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