ویدیوی عجیب از دور ریختن موزها در میدان میوه و تره بار

ویدیویی از خراب شدن محموله‌ای از موزهای وارداتی در فضای مجازی پربازدید شده است؛ تصاویری که ادعا شده به دلیل اختلال در حمل‌ونقل دریایی و بسته شدن تنگه هرمز، این محموله‌ها پیش از رسیدن به مقصد فاسد شده‌اند اما قاعدتاً اگر موز به این دلیل خراب شده بود، نباید به میوه و تره بار می‌رسید و باید در زمان ترخیص از بندر معدوم می‌شد. به نظر می‌رسد قیمت بالای موز و عدم خرید مردم باعث شده مجبور شوند موز را دور بریزند اما حاضر نشده‌اند موز را ارزان بفروشند.