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کد خبر:۱۳۹۸۵۵۶
کد خبر:۱۳۹۸۵۵۶
595 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

ویدیوی عجیب از دور ریختن موزها در میدان میوه و تره بار

ویدیویی از خراب شدن محموله‌ای از موزهای وارداتی در فضای مجازی پربازدید شده است؛ تصاویری که ادعا شده به دلیل اختلال در حمل‌ونقل دریایی و بسته شدن تنگه هرمز، این محموله‌ها پیش از رسیدن به مقصد فاسد شده‌اند اما قاعدتاً اگر موز به این دلیل خراب شده بود، نباید به میوه و تره بار می‌رسید و باید در زمان ترخیص از بندر معدوم می‌شد. به نظر می‌رسد قیمت بالای موز و عدم خرید مردم باعث شده مجبور شوند موز را دور بریزند اما حاضر نشده‌اند موز را ارزان بفروشند.
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برچسب‌ها:
نبض خبر افزایش قیمت میوه ویدیو موز خرید میوه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
اینا خراب نبودند که
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