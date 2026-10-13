خبر فوت میرحسین موسوی تکذیب شد

از صبح روز سه‌شنبه، شایعاتی درباره فوت میرحسین موسوی در برخی صفحات فضای مجازی منتشر شده است، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این خبر صحت ندارد.

به گزارش تابناک؛ از بامداد روز سه‌شنبه، شایعاتی درباره فوت میرحسین موسوی در برخی صفحات فضای مجازی منتشر شده است؛ اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این خبر صحت ندارد.

بنا بر این گزارش؛ حدود دو هفته پیش نیز شایعه مشابهی در برخی کانال‌ها منتشر شد و پس از آن در فضای مجازی گسترش یافت.

میرحسین موسوی ۸۵ ساله در ماه‌های اخیر به دلیل بیماری و کهولت سن تحت مراقبت و درمان پزشکان قرار گرفته است. عبدالرضا صدیق کارشناس حوزه سیاسی می‌گوید شایعات هفته‌های اخیر درباره فوت میرحسین موسوی با اغراض و اهداف سیاسی خاص صورت می‌گیرد.

انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ با مشارکت بیش از ۸۵ درصد واجدان شرایط برگزار شد. پس از اعلام نتایج انتخابات، میرحسین موسوی ادعای تقلب را مطرح کرد؛ موضوعی که یک انتخابات بزرگ را با آغاز تحریم و مشکلات اقتصادی به کام مردم تلخ کرد.

بعد از حدود 19 ماه فتنه انگیزی و تشویق ضدانقلاب در بهمن 1389 برای موسوی، محدودیت های قانونی تردد و ارتباطات مقرر شد.

برخی تحلیلگران حوزه بین‌الملل بر این باورند که اگرفتنه 88 رخ نمی‌داد و کشور با آرامش انتخابات را سپری می‌کرد، آمریکا مجبور بود یک ایران قوی و مستقل را پس از انتخابات 40 میلیونی به رسمیت بشناسد.

منبع: فارس