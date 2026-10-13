En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

امیر قطر خواستار بازگشت به مذاکره شد

امیر قطر با توجه به رخدادها و اتفاقات استثنایی در منطقه و همراهی کشورش در تلاش‌ها برای برقراری آتش بس و باز کردن گذرگاه های آبی، خواستار بازگشت به مذاکره شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۵۳
| |
863 بازدید
|
۱
تمیم بن حمد آل‌ثانی

به گزارش تابناک؛ تمیم بن حمد آل‌ثانی، با بیان اینکه بسته بودن تنگه هرمز موجب توقف بخش زیادی از صادرات این کشور شده است، خواستار بازگشت به مذاکره و فرصت‌های گفت‌وگو شد و اظهار داشت: کشور ما و منطقه شاهد رویدادهای استثنایی بوده است که در جریان آن بار دیگر اتحاد و همبستگی موسسات قطر نمایان شد.

وی افزود، اقتصاد ملی با قدرت با بحران کنونی مقابله کرد و در سال ۲۰۲۵ توانست میانگین رشد بالا را حفظ کرده و تا این لحظه با پیامدهای این بحران مقابله کرده است.

وی با اشاره به مشارکت قطر در تلاش ها برای برقراری آتش بس و باز کردن گذرگاه های آبی، اظهار داشت: ما طرف های درگیر را به مذاکرات و بازگشت به فرصت های گفت وگو در راستای رسیدن به راه حل های مسالمت آمیز برای درگیری ها، تشویق می کنیم.

وی با بیان اینکه قطر همواره حل اختلافات از طریق مذاکره و ابزارهای دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز را ترجیح می‌دهد، تصرریح کرد امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و محافظت از حاکمیت آن، مساله‌ای است که نمی‌توان با آن مماشات کرد.

تمیم بن حمد همچنین تاکید کرد که قطر به همراه برادران و شرکای بین‌المللی خود به تلاش‌ها برای حفظ امنیت و ثبات منطقه ادامه خواهد داد.

وی گفت: برای برقراری امنیت در خلیج فارس و تنگه‌ی هرمز و محافظت از تاسیسات انرژی، آب و زیرساخت‌های غیرنظامی، باید تلاش‌ها را چند برابر کرد.

امیر قطر افزود: حق ما در دفاع از حاکمیت خود، با پافشاری بر ممانعت از گسترش دایره ی جنگ تعارض ندارد و تاکید ما بر گفت وگو و راه حل‌های مسالمت‌آمیز به معنای اهمیت ندادن به مساله دفاع از کشور نیست.

وی گفت: راهبرد ما متشکل از چهار عنصر اساسی است که اولین آن ها دفاع قاطع از وطن بدون کشیده شدن به سمت جنگ است. قطر در این بحران به مسئولیت خود مبنی بر حفظ حاکمیت و ایفای نقش خود در تامین انرژی و اقتصاد جهانی و استفاده از گزینه‌ی دیپلماتیک عمل کرده است.

عاملان نسل کشی در غزه نباید از مجازات بگریزند

تمیم بن حمد آل ثانی در بخش دیگری از اظهارات خود خاطرنشان کرد: نسبت به تداوم تجاوزهای اسرائیل علیه ملت برادر فلسطین هشدار می دهیم و تاکید می کنیم که آنچه در نوار غزه اتفاق افتاد بدون شک نسل کشی است و عاملان این جنایت نباید از مجازات فرار کنند.

امیر قطر همچنین نسبت به خطرات تجاوزهای شهرک نشینان صهیونیست علیه مردم فلسطین در کرانه باختری با حمایت های ارتش این رژیم هشدار داد و گفت: نسبت به یورش های مکرر صهیونیست ها به مسجد الاقصی و نقض قوانین بین المللی توسط اسرائیل هشدار می دهیم.

وی همچنین گفت: بر مواضع ثابت خود مبتنی بر ایحاد راه حل برای بحران در سودان، لیبی، یمن و سومالی تاکید می‌کنیم.
منبع: ایرنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر مذاکره مذاکرات تنگه هرمز قطر آتش بس بازگشت به مذاکره
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
وزیر اقتصاد کمر کشور را شکست / تصمیم جنگ و صلح با مجلس نیست / در شرایط جنگی تیشه به ریشه‌ کشور نزنیم
کنایه‌های هستی مهدوی‌فر به سفیر ژاپن؛ ماجرای ویدئوی جنجالی چیست؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حادثه دریایی در نزدیکی بندر صحار عمان
آیا چین کلید آتش‌بس یمن را می‌زند؟
حمایت ۶۰ کشور از آزادی کشتیرانی در تنگه‌های بین المللی
اصابت پرتابه به نفتکش اماراتی در تنگه هرمز
مین‌ها به جان نفت عربستان افتادند
ترامپ: آتش‌بس روسیه و اوکراین در بخش انرژی برقرار شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
کیا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
اگر دنبال گفتگو هستی چرا هشت سال هزینه جنگ عراق به ایران دادی که ایران شکست بخوره چرا 12 سال واحتمالا تا ابد هزینه گروه داعش و القاعده وغیره دادی و چرا هزینه حمله و پایگاه به امریکا دادی که به ایران حمله کنه الان که فهمیدی ضرر داره برات دنبال گفتگو هستی
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۲۷ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۵ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۸ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۸ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۵ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۶۲ نظر)
رئیس‌جمهور برای ترمیم کابینه کوتاه نمی‌آید / مجلس میدری را استیضاح می‌کند  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rpJ
tabnak.ir/005rpJ