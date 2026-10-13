پس از انتشار ویدئویی از هستی مهدوی‌فر، بازیگر سینما و تلویزیون، در خطاب به سفیر ژاپن و طرح ادعاهایی درباره تجربه او در این کشور، یک منبع آگاه به بیان جزئیاتی درباره روند رسیدگی به موضوع و اقدامات صورت‌گرفته از سوی بخش کنسولی ایران پرداخت..

به گزارش تابناک، بر اساس توضیحات این منبع، ماجرا به سفر خانم مهدوی‌فر به ژاپن در شهریورماه ۱۴۰۳ برای شرکت در یک جشنواره فیلم بازمی‌گردد که مهدوی‌فر در جریان این سفر مدعی می‌شود که در متروی توکیو مورد تعرض قرا گرفته است و پس از مراجعه به پلیس و با توجه به روند شکایت، اقامتش در ژاپن طولانی شده و از مدت مجاز اقامت (overstay) فراتر رفته است.

او با اشاره به ورود سفارت ایران به موضوع و پیگیری‌های انجام‌شده برای فراهم‌شدن زمینه خروج وی از ژاپن، افزود که شکایت‌های مطرح‌شده از سوی خانم مهدوی‌فر در اداره حمایت‌های کنسولی وزارت امور خارجه نیز پیگیری شده است.

به گفته وی، مهدوی‌فر پس از آن درخواست سفر مجدد به ژاپن را داشته، اما این درخواست با مشکلاتی از جمله شرایط ناشی از عملیات‌های نظامی و اختلاف پیش‌آمده در جریان گفت‌و‌گو با بخش کنسولی ژاپن در تهران مواجه شده است.

این منبع تاکید کرد که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تاکنون تخلف مشهودی از سوی سفیر یا سفارت ژاپن مشاهده نشده است.

وی همچنین با اشاره به گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی درباره ابعاد شخصی و اخلاقی این موضوع، از فعالان در فضای مجازی خواست تا نسبت به گمانه‌زنی درباره مواردی که حتی این بازیگر در توضیحات بعدی خود آنها را نفی کرده است، دقت کنند.

او ابراز امیدواری کرد که موضوع از مسیر‌های مسئولانه و رسمی پیگیری شود و از تبدیل‌شدن این موضوع به موجی از گمانه‌زنی‌ها و بهره‌برداری‌های احتمالی جلوگیری شود.

منبع: ایسنا