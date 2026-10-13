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ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟

در شرایطی که دولت آذربایجان از یک‌سو محدودیت حجاب در مدارس را دنبال می‌کند و از سوی دیگر روابط راهبردی خود با رژیم صهیونیستی را گسترش داده است، تمجید وزیر کشور ایران، از روابط دوستانه با باکو، میزان توجه دستگاه دیپلماسی کشور به این رویکردها را مطرح می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۴۸
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1573 بازدید
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۸

ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟

به گزارش تابناک، محدودیت حجاب در مدارس آذربایجان مسئله‌ای حاشیه‌ای نیست. این رویکرد پیش‌تر نیز اعتراض‌هایی را در میان بخشی از جامعه مسلمان این کشور برانگیخته است. چرا در کشوری با اکثریت مسلمان، پوشش مذهبی دانش‌آموزان باید به مانعی برای حضور آنان در کلاس درس تبدیل شود؟ آیا می‌توان از کنار چنین موضوعی گذشت و فقط از روابط دوستانه سخن گفت؟

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باکو و شراکت راهبردی با رژیم صهیونیستی

مسئله فقط حجاب نیست. دولت آذربایجان روابط خود با رژیم صهیونیستی را در حوزه‌های انرژی، دفاعی و امنیتی گسترش داده است؛ همکاری‌هایی که برای ایران، با توجه به ملاحظات امنیتی منطقه، اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین، ارزیابی سیاست باکو بدون توجه به این روابط و هم‌زمان محدودیت‌های مذهبی در داخل این کشور، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می‌کند.

آقای مؤمنی؛ همسایه‌داری به معنای چشم‌پوشی نیست

اسکندر مؤمنی، وزیر کشور ایران، در سفر به باکو با مقام‌های ارشد آذربایجان دیدار کرد و از حضور در این کشور به‌عنوان «آذربایجان دوست و برادر» ابراز خرسندی کرد. اصل گفت‌وگو با همسایه محل ایراد نیست؛ روابط با همسایگان در اولویت سیاست خارجی ایران قرار دارد. اما آیا دیپلماسی فقط به دیدار و تعارف محدود می‌شود؟ انتظار می‌رود مسئولان ایرانی در کنار تأکید بر دوستی، درباره محدودیت حجاب و همکاری‌های امنیتی با رژیم صهیونیستی نیز موضعی روشن داشته باشند.

دوستی با همسایه، بدون نادیده گرفتن اختلاف‌ها

ایران نه می‌تواند و نه باید اهمیت رابطه با آذربایجان را نادیده بگیرد؛ اما حفظ این رابطه نیز نباید به سکوت درباره مسائل مهم منجر شود. اگر هویت دینی و پیوندهای شیعی در روابط ایران با همسایگان اهمیت دارد، محدودیت حجاب در مدارس آذربایجان هم نمی‌تواند بی‌اهمیت تلقی شود. آقای مومنی باید روشن کند که در کنار ابراز دوستی با باکو، این ملاحظات چگونه پیگیری می‌شوند؛ چراکه دیپلماسی همسایگی به معنای تعارف نیست، بلکه یعنی گفت‌وگو همراه با صراحت درباره اختلاف‌ها.

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ممنوعیت حجاب آذربایجان رژیم صهیونیستی اسکندر مومنی کشورهای همسایه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۸
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
13
11
پاسخ
پرونده هاي اطلاعاتي كه مقام ارشد الماني داده بود به فرد اذربايجاني را پيگيري دقيق كنن ميبينن دست اذربايجان با اسراييل توي يك كاسه است
پاسخ ها
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
یه مشت اسراییلی دارن دیس میدن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
5
33
پاسخ
هر کشوری بر اساس منافع خودش تصمیم‌گیری می‌کند ، ما هم اگر دوست نداریم به زعم شما باید قطع رابطه کنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
9
38
پاسخ
آقا فاز شما چیه ؟؟؟
می خواهید بخاطر ممنوعیت جحاب در اونجا باهاشون قطع رابطه کنیم ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
7
35
پاسخ
مقامات رسمی که نمیتوانند در امور داخلی همسایگان دخالت کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
1
5
پاسخ
حجاب و ارتباط با اسرائیل مسایل داخلی آذربایجان هستش و ارتباطی به ما ندارد خصوصا موضوع حجاب. ما باید بر اساس منافع خودمان تصمیم بگیریم. اگر اینگونه باشد همین الان باید با روسیه قطع ارتباط کنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
1
8
پاسخ
مگر در مدارس ما دخترها بدون حجاب حضور دارند؟ اونها هم طبق قوانین خودشون میتونن عمل کنن. نمیدونم چرا همیشه باید کاسه داغتر از آش باشیم و ضررش رو هم بدیم.
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