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«بانک شهر»، پشتیبان توسعه زیرساخت‌های شهری و تقویت سرمایه‌گذاری در آذربایجان غربی

مدیرعامل بانک شهر و استاندار آذربایجان غربی طی مراسمی با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک، بر توسعه تعاملات بانکی و اقتصادی با هدف حمایت از پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های شهری، تقویت سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی استان تأکید کردند.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۴۶
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بانک شهر
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، در این مراسم که با حضور شهردار ارومیه و جمعی از معاونان و مدیران ارشد بانک شهر برگزار شد، راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه تأمین مالی پروژه‌های شهری، توسعه حمل‌ونقل عمومی، حمایت از واحدهای تولیدی و گسترش خدمات بانکی در استان آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر سیدمحمدمهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این بانک در ارائه خدمات مالی و بانکی، بر آمادگی برای گسترش همکاری‌های مشترک با مجموعه مدیریت استان و شهرداری‌های شهرهای مختلف آذربایجان غربی تأکید کرد.
مدیرعامل بانک شهر همچنین با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی استان، گسترش تعاملات با بخش‌های مختلف و فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی فعالان اقتصادی از خدمات و توانمندی‌های بانکی را از محورهای قابل پیگیری در همکاری‌های مشترک عنوان کرد.

استاندار آذربایجان غربی: ظرفیت‌های اقتصادی استان زمینه‌ساز گسترش همکاری با بانک شهر است

رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی نیز با اشاره به جایگاه بانک شهر در ارائه خدمات بانکی اظهار کرد: هدف از امضای این تفاهم‌نامه، تقویت فعالیت‌های بانک شهر در استان و توسعه همکاری‌های متقابل با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان غربی است.
 
وی با اشاره به فعالیت شرکت‌های بزرگ و عمده در استان افزود: تمرکز بخشی از حساب‌ها و تعاملات مالی این مجموعه‌ها در بانک شهر می‌تواند زمینه تقویت همکاری‌های بانکی و بهره‌مندی بیشتر بخش‌های مختلف اقتصادی استان از خدمات و تسهیلات این بانک را فراهم کند.
 
رحمانی با اشاره به ضرورت حمایت از بخش تولید خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه تولیدات کشاورزی، معادن و برخی صنایع، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است و در همین راستا، بررسی توانمندی‌های اقتصادی استان با هدف بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های بانک شهر و حمایت از واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار آذربایجان غربی در پایان همچنین موقعیت مرزی آذربایجان غربی را از دیگر زمینه‌های توسعه همکاری با بانک شهر دانست و گفت: ارائه خدمات ارزی و سایر خدمات بانکی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی مرزی می‌تواند به تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و تقویت تعاملات تجاری استان کمک کند.
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بانک شهر زیرساخت های شهری آذربایجان غربی
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